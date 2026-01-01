Lamine Yamal enciende alarmas en Barcelona al no entrenar previo al juego ante Espanyol

El FC Barcelona encara su primer desafío del año con una incertidumbre de peso en su alineación titular. Lamine Yamal genera dudas tras retirarse de la Ciudad Deportiva sin participar en la sesión grupal. Este hecho ocurre a escasas horas del enfrentamiento clave contra el Espanyol en el RCDE Stadium.

En acción | AP

¿Qué pasó con Lamine Yamal?

La prensa local captó al joven atacante mientras salía de las instalaciones de forma prematura. El club guarda silencio oficial y no ofrece detalles sobre el estado físico de su máxima figura actual. Los aficionados temen que una molestia muscular impida su participación en este compromiso de la jornada dieciocho.

Hansi Flick espera por la evolución del dorsal diez para definir su estrategia ofensiva de este sábado. La sesión de este viernes resultará determinante para conocer si el futbolista entra en la convocatoria final. Una ausencia del extremo restaría desequilibrio y capacidad de remate al esquema del conjunto azulgrana.

El liderato de LaLiga está en juego para los visitantes, quienes acumulan cuarenta y dos unidades totales. El Real Madrid acecha de cerca y cualquier tropiezo en campo rival reduciría la distancia de seguridad. El Barcelona necesita sumar de a tres para mantener la calma en este inicio de enero.

Por su parte, el Espanyol atraviesa una etapa brillante y ocupa plazas de honor en la tabla general. Los periquitos sueñan con Europa y ven en este duelo la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa. El ambiente en Cornellà será hostil para un líder que llega con dudas físicas.

En partido | AP

Lesiones recientes de Lamine Yamal

Las estadísticas de lesiones de Yamal muestran una tendencia que el cuerpo médico vigila con extremo rigor. El jugador sufrió problemas de pubalgia en el pasado reciente y su historial suma días de baja considerables. No obstante, su capacidad de recuperación sorprende gratamente a los especialistas del centro médico.

La directiva azulgrana prioriza la salud del futbolista por encima de la urgencia de este partido puntual. Una recaída grave comprometería el resto de la temporada y las aspiraciones en las otras tres competencias. El cuerpo técnico evaluará cada riesgo antes de autorizar su ingreso al terreno de juego.

El mundo del futbol espera con ansias la confirmación de las alineaciones para este choque de alto voltaje. Lamine Yamal representa el futuro y el presente de una entidad que busca recuperar la gloria nacional. La decisión final sobre su titularidad marcará el rumbo táctico de este esperado derbi.

En juego | AP



