‘Julián aparecerá en un momento importante’: Cholo Simeone expresó su confianza al delantero argentino

Tras finalizar el duelo entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 19 de LaLiga, el estratega del cuadro colchonero, Diego Pablo Simeone, confesó estar tranquilo con la actuación de sus jugadores, específicamente del atacante argentino, Julián Álvarez.

Cholo Simeone I AP

¿Qué dijo Simeone de Álvarez?

En el análisis final del juego, Simeone aclaró su respaldo por Julián Álvarez, afirmando que ve en él una intensidad y dedicación única, misma que refleja en el juego, por lo que la llegada del gol es solo cuestión de tiempo.

“Es un futbolista que nos dio muchísimo desde que llegó y ahora que no nos puede dar lo que quiere se busca el motivo. Yo mientras vea que corre, que tiene intensidad, mientras se comporte como hace. Es el mejor jugador que tenemos y su momento llegará en un momento muy importante”, concluyó el estratega colchonero.

Julián Álvarez I @Atleti

Respaldo al Atleti

Tras el empate a un gol entre la Sociedad y el Atleti, el estratega fue cuestionado sobre una jugada clara de gol que se perdió el atacante campeón del mundo con Argentina, ante esto, el Cholo aseguró que no es de analizar a su equipo y jugadores con un solo partido, sino todo el trabajo a lo largo de la temporada.

“No soy de opinar en la mitad de la carrera. Si queremos llegar a un lugar más importante tenemos que, partido a partido, sumar una cantidad de puntos mucho más importante”, declaró Simeone.

Cholo y el Atleti I AP

Además de respaldar a su equipo, el Cholo también mencionó que hay juegos donde a pesar de un buen rendimiento o muchas llegadas, simplemente no se logra el objetivo, aunque si dio un reconocimiento al equipo de La Real, por ser superior a su equipo en múltiples lapsos del juego.

“Tuvimos cuatro ocasiones de gol claras. La segunda de Julián, la de Conor, la de Antoine. Ellos hicieron un partido bueno. Nos presionaron, buscaron que no tuviésemos facilidades para sacar el juego. El fútbol son las áreas, siempre lo digo”, añadió el técnico argentino.