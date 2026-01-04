Sudáfrica, rival para el juego inaugural de México en el Mundial, se despide de la Copa Africana

Sudáfrica, selección que será rival de México en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, concluyó su participación en la Copa Africana de Naciones tras caer en los Octavos de Final frente a Camerún. El resultado marcó el cierre del camino continental para los Bafana Bafana, en un duelo que se resolvió desde el trámite y el marcador.

Octavos de Final I AP

Un partido cuesta arriba para los Bafana Bafana

El encuentro se desarrolló con un dominio territorial de los Leones Indomables, que en distintos lapsos cedieron la iniciativa sin comprometer el control del partido. Sudáfrica buscó construir desde la posesión, aunque encontró dificultades para progresar con claridad ante el orden defensivo camerunés.

La apertura del marcador llegó al minuto 34, cuando Junior Tchamadeu aprovechó una jugada con rebotes dentro del área para definir con un disparo cruzado. La anotación reflejó el momento del partido y colocó a Sudáfrica en un escenario de presión antes del descanso.

Selección de Camerún I AP

Para el inicio del complemento, Camerún amplió la diferencia. Apenas al 47, Christian Kofane conectó un remate de cabeza cruzado dentro del área, tras un servicio preciso, que significó el segundo gol. A partir de ese momento, el conjunto sudafricano intentó ajustar líneas y modificar su dinámica ofensiva.

Sudáfrica mantuvo el esfuerzo por reducir la distancia, pero el desarrollo del juego se sostuvo en campo camerunés. Las aproximaciones de los Bafana Bafana carecieron de profundidad constante, mientras el rival administró tiempos y espacios.

Victoria de Camerún I AP

¿Qué deja este resultado rumbo a 2026?

El descuento llegó hasta el minuto 88, cuando Evidence Makgopa empujó el balón en el área chica luego de un centro desde la banda. La anotación cerró el marcador y permitió a Sudáfrica reflejar en el resultado final su insistencia en los minutos finales.

Con este triunfo, Camerún avanzó a los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones 2025, instancia en la que enfrentará al anfitrión Marruecos. El cuadro camerunés continúa su camino en el torneo continental con el impulso del resultado.

Para Sudáfrica, la eliminación marca el final de su participación en la competencia africana y el inicio de un nuevo enfoque. Los Bafana Bafana deberán centrar su planificación en el compromiso inaugural del Mundial 2026, donde se medirán ante la Selección Mexicana, en un partido que abrirá la próxima Copa del Mundo.