Xabi Alonso manda mensaje tras silbidos en contra de Vinicius en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid hizo un partido redondo en la goleada 5-1 al Betis en el Santiago Bernabéu en donde Gonzalo García la principal figura gracias al hat-trick catapultado; sin embargo, para muchos el villano fue Vinicius quien terminó por llevarse la rechifla del respetable al salir de cambio.

Vinicius l AP

Tras el encuentro el español habló sobre el brasileño y lo destacado que fue pese a no marcar goles durante el partido asegurando que aportó mucho en el desequilibrio que tuvo el ataque y que catapultó el joven canterano madrileño.

“Vini ha aportado mucho, ha entrado muy bien en el partido y ha sido muy desequilibrante. Ha sido insistente y ha aportado al equipo. El partido que ha hecho me ha gustado por todo lo que nos ha dado. Va a ser fundamental”, resaltó.

Xabi Alonso mencionó que entiende el momento y lanzó: “Entendemos los momentos, Vinícius es maduro, nosotros también y tenemos que responder. Estamos juntos para apoyarnos los unos a los otros y queremos dar nuestra mejor versión”.

Vini l AP

¿Elogios a Gonzalo García?

El gran protagonista de la noche fue Gonzalo García, autor de un hat-trick en su primera temporada con el primer equipo. Tras el partido, Xabi Alonso destacó su crecimiento. “Gonzalo ha hecho un partido soñado, es un ejemplo de lo que es un canterano del Real Madrid. Tiene agresividad, aceleración y gol, y además aporta mucho en lo defensivo”.

Precisamente, Xabi puso en valor que los cinco goles fueran obra de jugadores formados en casa. “Es una muy buena noticia por el trabajo que se hace. El que lo merece tiene la oportunidad”, explicó el entrenador, satisfecho por la respuesta del grupo. “Es una victoria importante para empezar el año, merecida, y nos deja buenas sensaciones de cara a la Supercopa”, añadió tras el partido.

Gonzalo l AP

¿Cómo está Mbappé?

Por último, el técnico se refirió a la situación de Mbappé y al viaje a Arabia. “No está totalmente descartado, vamos a esperar hasta el martes para tomar la última decisión”, explicó sobre la lesión que marginó al francés ante el Betis.

Confirmó además que Tchouaméni viajará “sí o sí” y destacó la importancia del portero en su idea de juego: “Hoy en día es casi un jugador más, lo usamos mucho para iniciar y distribuir”. El Real Madrid ya pone el foco en la Supercopa, pero lo hace con confianza y buenas sensaciones.

