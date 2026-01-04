Dani Carvajal regresa a la convocatoria del Real Madrid para el partido ante Betis

Dani Carvajal sorprendió a todos durante los últimos días al entrenar junto al grupo sin manifestar ninguna molestia física evidente. El lateral derecho del Real Madrid regresa oficialmente a una convocatoria tras superar la compleja lesión de rodilla que sufrió después de El Clásico. Aquel inconveniente físico obligó al futbolista a pasar por el quirófano en un momento donde mostraba un nivel deportivo excepcional.

Carvajal con Real Madrid | AP

¿Regresa Dani Carvajal?

La vuelta del primer capitán representa una noticia de enorme relevancia para la estructura táctica que comanda Xabi Alonso. Carvajal logró consolidarse como una pieza fundamental dentro del vestuario gracias a su liderazgo natural en una temporada exigente.

El proceso de recuperación del defensor madrileño destacó por la extrema prudencia mostrada por los médicos y el cuerpo técnico. La rodilla operada requería el cumplimiento de plazos estrictos para evitar cualquier tipo de recaída que pusiera en riesgo su salud. Fue recién durante esta semana cuando el futbolista comenzó a trabajar con total normalidad y con una intensidad propia de la alta competencia.

El escenario del regreso será el Santiago Bernabéu frente a un Real Betis que llega con la intención de sumar puntos importantes. La presencia del lateral ofrece una garantía defensiva superior y una salida de balón limpia que pocos futbolistas pueden igualar actualmente.

El jugador representa fielmente los valores de la institución al ser un canterano acostumbrado a disputar los encuentros más trascendentales. Su regreso ocurre en un tramo decisivo del calendario futbolístico, donde el club necesita recuperar a sus efectivos de mayor jerarquía y trayectoria.

En partido | AP

Dean Huijsen causa baja por una sobrecarga muscular

El Real Madrid deberá afrontar este compromiso correspondiente a la Jornada 18 con una ausencia importante en la zona central de la defensa. Dean Huijsen no formará parte del equipo tras ausentarse de la última sesión de entrenamiento realizada en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Según diversos reportes médicos, el joven defensor padece una sobrecarga en el recto que le impide estar al cien por ciento físicamente. El cuerpo técnico decidió no arriesgar la integridad del futbolista para evitar una lesión de mayor gravedad en el futuro cercano.

La ausencia del central llega en un momento donde el equipo necesita sumar tres puntos para mantenerse firme en la disputa por el futbol español. Xabi Alonso deberá gestionar las cargas de sus dirigidos mientras intenta consolidar una defensa sólida pese a los constantes inconvenientes médicos.