Video falso de Mateo Messi anotando de chilena desata los comentarios

Un gol que no fue suyo: En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video que supuestamente mostraba a Mateo Messi, hijo del astro Lionel Messi y jugador en las categorías inferiores del Inter Miami CF, anotando un espectacular gol de chilena en un partido juvenil. La publicación rápidamente se compartió con cientos de comentarios de asombro y admiración por el joven talento. Sin embargo, esta historia no es correcta.

Aunque circulan varios clips de futbol juvenil con anotaciones increíbles, el gol de chilena del que se hablaba en realidad fue obra de Julián “Juju” Yema, un futbolista de las categorías formativas del Inter Miami, quien se destacó con esa brillante definición en un partido de su equipo. Los registros y publicaciones en redes oficiales de la academia muestran a Yema celebrando la jugada que lo puso en el centro de atención.

La confusión se alimentó al mezclarse imágenes de diferentes encuentros juveniles y al incluir erróneamente fotografías de Mateo Messi en posts virales pretendidamente “periodísticos”. Estas mezclas visuales hicieron creer a muchos que el hijo de Lionel había sido el autor del tanto acrobático.

¿Quién es Julián Yema?

Julián “Juju” Yema ha sido destacado en los últimos meses por su rendimiento en la academia del Inter Miami, donde ha marcado varios goles importantes y ha sido destacado por el cuerpo técnico de las divisiones menores. Su gol de chilena contra Orlando City en un partido juvenil fue captado en video por aficionados y difundido en plataformas sociales, lo que confirmó su autoría real.

Desata comentarios

A pesar de la confusión, tanto aficionados de Inter Miami como seguidores del futbol juvenil celebraron la actuación de Yema, reconociendo la categoría del gol y el mérito de un joven futbolista que busca consolidarse en las categorías formativas del club. Las reacciones incluyeron elogios por la técnica y la espontaneidad de la definición.

Este caso evidencia una tendencia creciente en redes donde contenidos sin verificar se viralizan rápidamente. Publicaciones con títulos llamativos y mezclas de imágenes pueden crear narrativas que no se corresponden con los hechos. Expertos en comunicación deportiva han advertido sobre la necesidad de contrastar fuentes antes de dar por cierta una noticia de este tipo.

Cabe recordar que Mateo Messi, hijo de Lionel, sí forma parte del sistema juvenil del Inter Miami y ha tenido apariciones destacadas en varios partidos, aunque no existe registro oficial ni confirmación de que haya anotado el gol de chilena que se difundió inicialmente. El joven ha sido celebrado más por su participación general y por viralizaciones de otros goles o acciones, no por esta chilena específica.

Al contrastar las fuentes y los videos disponibles, queda claro que Julián Yema fue el autor del gol de chilena que se viralizó, mientras que la atribución a Mateo Messi es un error de identificación que se propagó en redes. A pesar de ello, ambos jóvenes talentos continúan siendo figuras prometedoras dentro de la cantera del Inter Miami, cada uno con su propio camino por recorrer en el futbol formativo.

¿Viste el video del "golazo de chilena" de Mateo Messi? Es FALSO.

​Se trata de Julián Yema y el clip tiene ya varios meses (data de noviembre de 2024). Hay que darle el reconocimiento a quien lo merece. #JulianYema #MateoMessi #InterMiamiCF pic.twitter.com/Ct5fcIOfbx — Zona Gol (@zonagol90) January 2, 2026

