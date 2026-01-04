Inter vence 3-1 al Bologna y se mantiene firme en el liderato de la Serie A

El Inter de Milán confirmó su gran momento futbolístico al imponerse 3-1 al Bologna en actividad de la Jornada 18 de la Serie A, un resultado que le permitió al conjunto Nerazzurri conservar el liderato del campeonato con 39 unidades.

En el Giuseppe Meazza, el equipo de Simone Inzaghi mostró autoridad y pegada en los momentos clave del encuentro para doblegar a su rival en casa y tener la solidez en la cima del campeonato italiano tras 18 fechas con un partido menos.

Inter l AP

Tras un primer tramo equilibrado, el Inter logró abrir el marcador al minuto 39 por conducto de Piotr Zieliński. El mediocampista polaco apareció desde segunda línea y definió con precisión para romper la resistencia del Bologna, dándole tranquilidad al cuadro local antes del descanso.

Lautaro Martínez

Para el complemento, el Inter salió decidido a ampliar la ventaja y rápidamente encontró recompensa. Al minuto 48, Lautaro Martínez volvió a hacerse presente en el marcador con una definición contundente dentro del área, confirmando una vez más su papel como referente ofensivo y líder del ataque nerazzurri.

Bologna intentó reaccionar con ajustes tácticos y mayor posesión del balón, logrando recortar distancias en el marcador y poniendo por momentos en aprietos a la defensa local. Sin embargo, la solidez del Inter y su capacidad para manejar los tiempos del partido evitaron que el encuentro se les escapara de las manos.

Serie A l AP

¿Quién sentenció la victoria?

La sentencia llegó al minuto 74, cuando Marcus Thuram aprovechó un espacio en el área para firmar el 3-1 definitivo. El tanto del delantero francés reflejó la profundidad ofensiva del Inter y su capacidad para castigar en transiciones rápidas.

Con esta victoria, el Inter reafirma su condición de serio candidato al título y se mantiene en lo más alto de la tabla con 39 puntos, sosteniendo un ritmo constante en la lucha por el Scudetto. El funcionamiento colectivo y la eficacia en ataque continúan siendo las principales fortalezas del equipo.

Lautaro Martínez, nuevamente determinante, sigue consolidándose como una de las grandes figuras de la temporada. Su gol y liderazgo dentro del campo fueron clave para encaminar el triunfo, en una noche que ratificó el buen momento del Inter y su ambición por mantenerse en la cima de la Serie A.