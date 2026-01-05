Chivas anuncia la salida de Alan Mozo; Pachuca lo presenta como su nuevo fichaje

Chivas hizo oficial la salida de Alan Mozo, quien continuará su carrera como nuevo jugador del Pachuca para el próximo torneo. El lateral derecho, de 28 años, deja al conjunto rojiblanco luego de un paso irregular en el que perdió protagonismo dentro del proyecto deportivo actual.

Durante el torneo anterior, Alan Mozo tuvo un rol claramente secundario con Chivas, ya que apenas disputó tres partidos oficiales. Su bajo tiempo de actividad estuvo relacionado con la dificultad para adaptarse al estilo de juego del equipo, además de la competencia interna que terminó por relegarlo en la rotación.

El acuerdo entre ambos clubes establece que Mozo se marcha a préstamo por un año con opción a compra. Pachuca se convierte así en el tercer equipo de Primera División en la carrera del defensor mexicano, quien buscará relanzar su trayectoria en una institución reconocida por desarrollar y potenciar talento nacional.

¿Por qué Alan Mozo sale de Chivas?

La salida de Mozo responde principalmente a una decisión deportiva. En el esquema del actual cuerpo técnico, otros futbolistas lograron consolidarse en la lateral derecha, dejando al exjugador de Pumas sin espacio ni continuidad, situación que llevó a ambas partes a buscar una alternativa favorable.

Chivas despidió al futbolista mediante un mensaje en redes sociales, agradeciendo su entrega durante su etapa en el club. "Gracias por estos años defendiendo la rojiblanca con la pasión, energía y compromiso que te caracteriza, Alan Mozo. Mucho éxito en este nuevo proyecto", publicó la institución tapatía.

Pachuca presenta a Mozo con su tradicional estilo

Fiel a su costumbre, Pachuca hizo oficial el fichaje con uno de sus característicos videos en redes sociales. Aprovechando la celebración del Día de Reyes, el club mostró a Alan Mozo caracterizado como un Rey Mago, acompañado del mensaje: "Listo para fortalecer esta aventura y seguir la estrella junto con ustedes. Feliz Día de Reyes, Pachuca".

El defensor mexicano ya reportó desde hace algunos días en las instalaciones de la Universidad del Futbol, donde realizó los exámenes físicos y médicos de rigor. Con ello, quedó habilitado para integrarse de lleno al plantel hidalguense.

Finalmente, este lunes Alan Mozo se incorporó a los entrenamientos bajo las órdenes de su nuevo director técnico, el argentino Esteban Solari. El lateral buscará recuperar regularidad y protagonismo con los Tuzos, en un entorno que históricamente ha sabido potenciar a jugadores en busca de una segunda oportunidad.

