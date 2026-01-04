¡Regresó Marín! El 4K marcó el empate ante la UDG

El duelo por el tercer lugar de la Copa del Pacifico entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Leones Negros de la UDG, trajo una consigo una grata sorpresa para el equipo rojiblanco, pues en su regreso al equipo, Ricardo el 4K Marín, marcó el gol del empate.

Ricardo Marín I MEEXSPORT

¿Cómo fue el gol de Marín?

Durante una jugada en el minuto 37 del primer tiempo, el equipo de los Leones se encontraba con la posesión de la redonda por encima de las Chivas, sin embargo, un error en la zaga central provocó que las Chivas robaran el balón y tras una buena triangulación, entre Miguel Gómez y Marín, este último quedó frente a la portería y marcó el empate.

Tras la anotación, el rebaño empató las acciones en la pizarra, pues el equipo de la Liga de Expansión ya se había puesto arriba gracias al tanto de Jesús Brígido, quien aprovechó un error de Óscar Whalley, quien se encontraba adelantado de su portería.

Pese a la baja asistencia que presentó el Estadio Jalisco, la poca gente rojiblanca que se presentó en el histórico recinto hizo vibrara la cancha y mostró su mayoría tras el gol de Marín.

Ricardo Marín en Chivas I MEXSPORT

Regreso prometedor

Ricardo Marín vuelve al equipo de Chivas tras un paso en el conjunto de Puebla, equipo donde estuvo poco menos de un año, marcando un total de ocho goles y colaborando en dos asistencias.

Además, el tanto significó el primer aporte de Marín en esta nueva etapa con el conjunto tapatío, luego de regresar a la institución para reforzar el ataque de cara al próximo torneo. El delantero fue considerado dentro del once inicial y tuvo participación constante en el frente ofensivo durante su tiempo en el terreno de juego.

Victoria de Chivas I MEXSPORT

El encuentro sirvió también como parte de la preparación del Guadalajara en la Copa del Pacífico, certamen que ha permitido al cuerpo técnico observar variantes tácticas y evaluar a elementos que buscan consolidarse en el plantel. En ese contexto, la actuación de Marín se convirtió en uno de los puntos a destacar del compromiso ante la UDG.

Finalmente, el duelo terminó con una marcador de 3-1 en favor del equipo de las Chivas, significando el tercer lugar en el torneo de pretemporada y el cierre de la preparación para el Clausura 2026.