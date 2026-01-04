Ettson Ayón es nuevo jugador de los Bravos de Juárez tras salir de Léon

FC Juárez anunció de manera oficial la incorporación de Ettson Ayón como nuevo refuerzo para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, luego de llegar a un acuerdo con el Club León para concretar un préstamo por un año con opción a compra. El vínculo del atacante mexicano con los Bravos estará vigente hasta diciembre de 2026, en una operación que busca fortalecer el frente ofensivo del conjunto fronterizo.

La directiva juarense apuesta por Ayón como una pieza que pueda aportar movilidad, presencia física y variantes en el último tercio del campo. Con 24 años de edad y 1.80 metros de estatura, el delantero llega con la encomienda de potenciar el ataque del equipo, así como de recuperar confianza frente al arco tras una etapa reciente con números discretos.

Originario de Tijuana, Baja California, Ettson Ayón se desempeña como centro delantero y ha construido su carrera dentro del futbol mexicano. Su perfil encaja en la necesidad de FC Juárez de contar con un atacante joven, pero con recorrido en Primera División, capaz de competir por un lugar en el once titular desde el arranque del certamen.

Ayón debutó en la Liga MX en octubre de 2021 con los Xolos de Tijuana, en un partido de fase regular ante los Pumas de la UNAM. Tras sus primeras apariciones en el máximo circuito, en 2022 se incorporó a los Gallos Blancos de Querétaro, donde tuvo mayor continuidad y participación en el terreno de juego.

Imagen

Durante su etapa con el conjunto queretano, el atacante disputó 46 partidos oficiales, en los que consiguió ocho goles y una asistencia. Ese periodo representó hasta ahora su etapa más productiva en términos estadísticos, consolidándose como una opción recurrente en el ataque del equipo albiazul.

En 2024, Ayón fue fichado por León, club con el que sumó 27 partidos oficiales y un gol en 977 minutos disputados. Aunque su paso por La Fiera no se reflejó en cifras destacadas, el delantero adquirió experiencia en un entorno competitivo y con aspiraciones constantes en la Liga MX.

Ahora, el arribo a FC Juárez representa una nueva oportunidad para relanzar su carrera y reencontrarse con el gol. El contexto fronterizo le ofrece un escenario distinto, en el que podrá aspirar a mayor protagonismo y a un rol más definido dentro del esquema ofensivo del equipo.

Con esta incorporación, Ettson Ayón suma su cuarto equipo en la Liga MX, tras haber defendido las camisetas de Xolos de Tijuana, Querétaro y León. FC Juárez confía en que su llegada contribuya a mejorar el rendimiento ofensivo y a cumplir los objetivos planteados para el Clausura 2026.