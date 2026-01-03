Efraín Juárez se enfrasca en bronca y corre a rivales en el amistoso Pumas vs Juárez

El Clausura 2026 está cerca de comenzar, faltan seis días para que la actividad del futbol mexicano regrese y los equipos de la Liga MX se están preparando de cara al nuevo torneo.

Uno de los equipos que continúa con su preparación son los Pumas de Efraín Juárez, entrenador que se vio inmiscuido en una nueva bronca dentro del terreno de juego durante el amistoso frente a los Bravos de Ciudad Juárez.

De acuerdo con información de El Francotirador, cerca del minuto 50 del amistoso hubo una falta de un jugador de los Pumas sobre un juvenil del conjunto fronterizo, se hizo la bronca en donde Efraín fue uno de los más involucrados contra los jugadores del cuadro de la frontera.

Efraín Juárez y Luis Pérez se fueron a los manotazos contra los jugadores y el cuerpo técnico de Juárez, aunque se calmó la bronca, Juárez no quiso dejar las cosas así y cuando los Bravos se preparaban para continuar su sesión con un entrenamiento en las canchas de Cantera, el entrenador del Club Universidad corrió al equipo de la Frontera de las instalaciones donde entrenan los Pumas.

El equipo capitalino terminó perdiendo el partido amistoso frente a Juárez gracias a los goles de José Luis Rodríguez y de Óscar Estupiñán, Jordan Carrillo fue el encargado de marcar el gol del descuento de los Pumas, aunque fue insuficiente.

Los Bravos de Juárez serán los encargados de abrir la actividad en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el cuadro fronterizo visitará a Mazatlán el próximo 9 de enero a las 18:00 hrs.

Pumas jugará en el Estadio Olímpico Universitario el próximo 11 de enero, en dicho encuentro los auriazules recibirán a los Gallos Blancos de Querétaro en punto de las 12:00 del día en el sur de la Ciudad de México.