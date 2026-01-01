¡Sacando la garra! Pumas presume entrenamiento en pleno año nuevo

Los Pumas siguen detallando sus armas de cara al inicio del Clausura 2026, el conjunto universitario presumió su práctica que realizó en pleno Año Nuevo en donde Coco Carrasquilla y compañía lideraron la tarde de entrenamiento.

En un posteo a través de redes sociales mostraron el trabajo con un texto acompañando a una serie de imágenes: “Primer entrenamiento del año e iniciamos con todo ¡Que sea un gran año, auriazules!”, resalta en su cuenta oficial de X.

Pumas l PumasMX

Cabe mencionar, que el conjunto dirigido por Efraín Juárez lleva semanas de pretemporada y recientemente cerraron su tercera semana con entrenamiento en conjunto ante Atlante, realizado en las instalaciones de Cantera.

En dicho trabajo de cara al Clausura 2026 disputaron un duelo amistoso que sirvió como una prueba clave para evaluar el rendimiento físico y táctico del plantel universitario, en un ambiente de alta exigencia competitiva para los jugadores.

¿Cuáles son los refuerzos?

Recientemente a través de redes sociales, el conjunto universitario confirmó la llegada de Leone, de 21 años, además de las llegadas de César Garza y Juninho. La más reciente fue el arribo de Jordan Carrillo procedente de Santos Laguna.

Rumbo al Clausura 2026 l PumasMX

¿Cuál fue el fichaje estelar?

Olávio Vieira dos Santos Junior, mejor conocido como Juninho que se desempeña como delantero brasileño, es el hombre más relevante. Dicho atacante llegará al club tras firmar un contrato con el equipo que lo vincula por los próximos tres años.

Juninho llega procedente del Flamengo tras haber estado apenas un año, en los cuales gano seis títulos, incluidos el Brasileirao 2025 y la Copa Libertadores de este mismo año. Sin embargo, su cuota goleadora no fue tan elevada, pues en todo el año disputó un total de 32 partidos, en los cuales apenas registró cuatro goles y solamente tuvo 876 minutos de actividad.

Su mejor momento en lo que lleva de carrera fue en el Qarabag, equipo en el que registró 41 anotaciones y 16 asistencias en 81 duelos. En dicho club, su promedio fue de una contribución de gol cada 92 minutos. Cabe resaltar que además de jugar como centro delantero, Juninho también puede desarrollarse como extremo por ambas bandas.