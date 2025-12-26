¡Nuevo felino! Pumas hace oficial el fichaje de Jordan Carrillo

El Club Universidad Nacional mantiene una actividad constante en el mercado de transferencias con el firme objetivo de elevar el nivel competitivo de su plantilla actual. Tras la reciente eliminación en la fase de Play-In, el equipo del Pedregal busca soluciones inmediatas para revertir la inercia de resultados negativos de los últimos torneos.

En partido | IMAGO7

A través de un comunicado oficial en sus plataformas digitales, los Pumas confirmaron la llegada de Jordan Carrillo como su nuevo integrante para el próximo certamen. El futbolista de 24 años se desempeña principalmente como extremo y cuenta con una experiencia previa en el balompié europeo con el Real Sporting de Gijón.

¿Cuál es la trayectoria de Jordan Carrillo?

El paso de Carrillo por Santos Laguna durante el último año arrojó números discretos en cuanto a la producción directa de goles y asistencias. El atacante sinaloense participó en 16 encuentros entre la Liga MX y la Leagues Cup, donde sumó un total de 544 minutos dentro del terreno de juego.

Con este movimiento, la dirigencia auriazul suma ya cuatro caras nuevas para encarar el Torneo Clausura 2026 que iniciará en las próximas semanas. Jordan Carrillo se une a César Garza, Juninho y Antonio Leone como los elementos que buscarán ganarse un puesto en el once titular.

Con Santos | IMAGO7

La encomienda de Pumas para 2026

La urgencia por conseguir un campeonato se volvió una losa pesada para el cuadro de la UNAM, que no levanta el trofeo desde el Clausura 2011. Aquella victoria ante Monarcas Morelia representa el último momento de gloria absoluta para una de las instituciones consideradas grandes del país.

Jordan Carrillo expresó su compromiso total con la causa felina al asegurar que llega con la ilusión de defender los colores azul y oro con orgullo. Su proceso formativo y su paso por la selección sub-23 lo avalan como uno de los talentos mexicanos con mayor margen de crecimiento.

El debut de los nuevos refuerzos marcará el inicio de una etapa donde la exigencia será máxima desde la primera jornada del campeonato. Pumas necesita resultados positivos de forma inmediata para calmar las aguas y devolver la confianza a sus seguidores en el Estadio Olímpico Universitario.

En acción | IMAGO7



