¡Nuevo felino! Pumas hace oficial el fichaje de Jordan Carrillo

La directiva universitaria concretó el fichaje del extremo mexicano tras su paso por Santos Laguna para fortalecer el plantel del Clausura 2026

¡Nuevo felino! Pumas hace oficial el fichaje de Jordan Carrillo
¡Nuevo felino! Pumas hace oficial el fichaje de Jordan Carrillo | IMAGO7
David Torrijos Alcántara
26 de Diciembre de 2025

El Club Universidad Nacional mantiene una actividad constante en el mercado de transferencias con el firme objetivo de elevar el nivel competitivo de su plantilla actual. Tras la reciente eliminación en la fase de Play-In, el equipo del Pedregal busca soluciones inmediatas para revertir la inercia de resultados negativos de los últimos torneos.

En partido
En partido | IMAGO7 

A través de un comunicado oficial en sus plataformas digitales, los Pumas confirmaron la llegada de Jordan Carrillo como su nuevo integrante para el próximo certamen. El futbolista de 24 años se desempeña principalmente como extremo y cuenta con una experiencia previa en el balompié europeo con el Real Sporting de Gijón.

¿Cuál es la trayectoria de Jordan Carrillo? 

El paso de Carrillo por Santos Laguna durante el último año arrojó números discretos en cuanto a la producción directa de goles y asistencias. El atacante sinaloense participó en 16 encuentros entre la Liga MX y la Leagues Cup, donde sumó un total de 544 minutos dentro del terreno de juego.

Con este movimiento, la dirigencia auriazul suma ya cuatro caras nuevas para encarar el Torneo Clausura 2026 que iniciará en las próximas semanas. Jordan Carrillo se une a César Garza, Juninho y Antonio Leone como los elementos que buscarán ganarse un puesto en el once titular.

Con Santos
Con Santos | IMAGO7 

La encomienda de Pumas para 2026 

La urgencia por conseguir un campeonato se volvió una losa pesada para el cuadro de la UNAM, que no levanta el trofeo desde el Clausura 2011. Aquella victoria ante Monarcas Morelia representa el último momento de gloria absoluta para una de las instituciones consideradas grandes del país.

Jordan Carrillo expresó su compromiso total con la causa felina al asegurar que llega con la ilusión de defender los colores azul y oro con orgullo. Su proceso formativo y su paso por la selección sub-23 lo avalan como uno de los talentos mexicanos con mayor margen de crecimiento.

El debut de los nuevos refuerzos marcará el inicio de una etapa donde la exigencia será máxima desde la primera jornada del campeonato. Pumas necesita resultados positivos de forma inmediata para calmar las aguas y devolver la confianza a sus seguidores en el Estadio Olímpico Universitario.

En acción
En acción | IMAGO7 


 

TE PUEDE INTERESAR

Chicharito Hernández reaparece en redes y afición lo llena de críticas

Chivas | 26/12/2025

Chicharito Hernández reaparece en redes y afición lo llena de críticas
OFICIAL: Diber Cambindo es nuevo jugador de León

León | 25/12/2025

OFICIAL: Diber Cambindo es nuevo jugador de León
&quot;Cuando el Grinch se robó la Navidad&quot;: Tigres revive la Final del Apertura 2016 ante América

Tigres | 26/12/2025

"Cuando el Grinch se robó la Navidad": Tigres revive la Final del Apertura 2016 ante América
Te recomendamos
Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, queda absuelto del delito de violación
Futbol
Liga MX
Pumas UNAM

LO ÚLTIMO