Las peores lesiones en la Liga MX durante el 2025

El telón del 2025 se cierra con un sabor amargo para varios protagonistas. Mientras algunos celebran el título o planean la próxima temporada, hay jugadores que no corrieron con buena suerte este y sufrieron graves lesiones este año.

Kevin Mier 'víctima' de Carrasquilla

Uno de los incidentes que más conmocionó a la afición ocurrió en la Jornada 17, el cierre de la fase regular. El portero estrella de Cruz Azul, Kevin Mier, sufrió una escalofriante fractura de tibia tras una aparatosa y desmedida entrada del jugador Carrasquilla.

La lesión no solo lo sacó inmediatamente del campo, sino que significó el fin de su temporada, dejando a La Máquina sin su muralla en la Liguilla y la próxima Copa Intercontinental. Los pronósticos iniciales apuntan a que su regreso a las canchas no se daría hasta bien entrado el 2026. Un golpe durísimo para el club y para el jugador que vivía un gran momento.

Kevin Mier sufrió fractura de tibia | MEXSPORT

Orozco Chiquete: El Sueño Mundialista en Riesgo

Las Semifinales nos regalaron una dramática escena en el césped de El Volcán. Jesús Orozco Chiquete, una de las jóvenes promesas y pieza clave en la defensa de Chivas, sufrió una de las lesiones más desafortunadas y graves del torneo.

En una jugada sin contacto, el pie del 'Chiquete' se atoró de manera fatal en el césped, provocando una fractura de tobillo. La gravedad de la lesión ha encendido las alarmas, pues no solo lo marginará de toda actividad en el Clausura 2026, sino que, según reportes médicos, pone en serio riesgo su participación en el próximo Mundial, para el cual era un firme candidato a ser convocado.

Grave lesión de Chiquete | MEXSPORT

Macías y la maldición del ligamento cruzado

El caso más triste por su reincidencia es el de José Juan Macías. El delantero, que había encontrado un 'nuevo debut' y una excelente forma con Pumas, vio su esperanzador regreso brutalmente detenido.

Una desafortunada jugada de rutina provocó que, por tercera vez en su carrera, Macías se rompiera los ligamentos cruzados. Esta lesión, catalogada como una de las peores en el fútbol, lo obliga a pasar nuevamente por el quirófano y enfrentar una rehabilitación de meses, sembrando la incertidumbre sobre su futuro profesional tras acumular un historial tan delicado.

Estas graves lesiones dejan un oscuro precedente en el Apertura 2025, recordando que la pasión del fútbol viene acompañada de un alto costo físico para sus protagonistas. El mundo del fútbol mexicano les desea una pronta y exitosa recuperación.