¡Oficial! León confirma fichaje de jugador bicampeón con Toluca

Los movimientos en el mercado de la Liga MX continúan de cara al Clausura 2026 y León ya hizo oficial uno de sus refuerzos. El club esmeralda confirmó la llegada de Juan Pablo Domínguez, futbolista que viene de ser bicampeón con Toluca y que se suma como una de las apuestas del equipo para el nuevo torneo.

A través de sus redes sociales, León anunció el fichaje de Domínguez con un video poco convencional. En el material audiovisual se recrea la falla de penal del jugador en una Final, sin embargo, el equipo trata de hacer sentir mejor al futbolista con el resto de las imágenes.

El video muestra cómo el balón “viaja por el universo” hasta regresar a León, como una metáfora del camino del futbolista. El video fue acompañado por el mensaje textual: “EL VIAJE. Queridos niños de León: No teman cuando las cosas salen mal, porque fallar, es la forma más curiosa de descubrir el mundo. Si todo saliera perfecto, se perdería la sorpresa de aprender algo nuevo; así que intenten todo con alegría, La Fiera estará aquí para abrazarlos”.

Revivieron su falla | IMAGO7

El recorrido de Juan Pablo Domínguez

Juan Pablo Domínguez, de 27 años, tuvo un recorrido variado antes de consolidarse con los Diablos Rojos. Luego de seis meses a préstamo con Necaxa, previo al Apertura 2023 regresó a Atlante. Sin embargo, no permaneció con los Potros y terminó firmando con Toluca, club en el que coincidió en su primer torneo con Ignacio Ambriz.

Tras la salida del estratega mexicano, Domínguez fue dirigido por Renato Paiva y posteriormente por Antonio Mohamed. Con el conjunto escarlata logró dos títulos de Liga MX, consolidándose como parte del plantel bicampeón. Ahora, su camino lo vuelve a unir con Ambriz, quien será nuevamente su entrenador una vez que se complete el trámite contractual y el jugador se incorpore a la pretemporada de León.

Deja a los Diablos | IMAGO7

Sus números recientes

Durante su etapa con Toluca, Domínguez disputó un total de 95 partidos, en los que registró 11 goles y siete asistencias. En el Apertura 2025 tuvo menor participación, con 13 encuentros en Fase Regular, un gol y una asistencia, además de cuatro partidos en Liguilla sin aportes directos en el marcador.

La llegada de Juan Pablo Domínguez se da en un momento clave para León, que atraviesa un proceso de reconstrucción tras finalizar en el penúltimo lugar de la tabla en el torneo anterior. Con este fichaje, el club busca fortalecer su plantel y sentar las bases para competir nuevamente en la Liga MX y aspirar a un lugar en la Fiesta Grande del Clausura 2026.