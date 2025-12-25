"Tráeme un champagne… que Copas sobran": El mensaje navideño del Turco Mohamed, tras exitoso 2025 con Toluca

No cabe duda de que 2025 fue el año del Diablo, ya que Toluca se consolidó como el equipo dominante del futbol mexicano. El conjunto escarlata cerró la temporada con el Bicampeonato de la Liga MX, confirmando un año histórico que quedará marcado en la memoria de su afición.

La consagración no solo fue colectiva, sino también individual para Antonio ‘Turco’ Mohamed, quien vivió uno de los mejores años de su carrera como director técnico. El estratega argentino fue pieza clave en el funcionamiento del equipo y en la mentalidad ganadora que mostró Toluca a lo largo del año.

Mohamed | MEXSPORT

¿Qué dijo el Turco Mohamed tras el año histórico de Toluca?

Para cerrar el 2025, Mohamed compartió un mensaje especial en sus redes sociales dirigido a la afición escarlata. “Feliz Navidad para toda la gente de Toluca, y todos los que se ponen contentos porque me va muy bien… Tráeme un champagne ¡que Copas sobran!”, expresó el técnico, mientras de fondo sonaba la “Cumbia de los Trapos”, canción asociada a los festejos del club.

El mensaje reflejó el ambiente de celebración que rodea al equipo, luego de una temporada prácticamente perfecta. Toluca no solo fue efectivo en resultados, sino también en la forma, imponiéndose con autoridad en los momentos decisivos del campeonato.

Los títulos que marcaron el año del Diablo

Durante el 2025, Antonio Mohamed levantó cuatro trofeos al frente de Toluca, una cifra que confirma el dominio escarlata. A los dos títulos de Liga MX se sumaron el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, completando un año redondo para la institución.

Estos logros consolidaron al Toluca como el equipo más exitoso del calendario y colocaron al Turco como uno de los entrenadores más ganadores en la historia reciente del futbol mexicano.

La regularidad, la contundencia en Liguilla y la capacidad de Mohamed para gestionar un plantel competitivo fueron factores determinantes para alcanzar el Bicampeonato y los títulos internacionales.

Mohamed | MEXSPORT