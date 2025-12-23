Sebastián Córdova apunta a ser nuevo refuerzo de Toluca

Tras un cierre de ciclo amargo en la Sultana del Norte, el futuro de Sebastián Córdova parece estar lejos del Volcán y muy cerca del Infierno. El mediocampista mexicano, quien no entró en los planes de Tigres para el torneo Clausura 2026, se perfila como el fichaje bomba del Deportivo Toluca.

Córdova cerca de llegar a Toluca | MEXSPORT

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, las negociaciones entre la directiva escarlata y el jugador ya están en marcha. Córdova llega en una posición privilegiada para negociar, ya que tras finalizar su vínculo laboral con la escuadra de la UANL, ostenta la condición de agente libre, lo que le permite firmar con el club de su elección sin costo de transferencia.

Un cierre de etapa complicado en Tigres

El camino de Córdova en el último semestre fue cuesta abajo. Durante el Apertura 2025, el volante ofensivo perdió protagonismo de manera drástica en el equipo y bajo el mando de Guido Pizarro, este torneo que recién ha concluido apenas sumó 156 minutos de actividad distribuidos en seis encuentros.

La ruptura total se evidenció en la pasada Liguilla. Córdova, quién fue pieza clave en el último título de Tigres, esta ocasión no fue convocado en toda la Liguilla y mucho menos para la Gran Final, donde curiosamente Tigres cayó ante Toluca. Ahora, el futbolista busca revancha deportiva precisamente con el equipo que acaba de coronarse frente a sus excompañeros.

Córdova fue borrado de Tigres | MEXSPORT

Negociaciones en curso

Si bien el interés es mutuo y las pláticas avanzan de forma positiva, aún no hay un acuerdo cerrado. Los Diablos Rojos buscan apuntalar su plantilla a Córdova para fortalecer aún más el equipo en la búsqueda del tricampeonato.

Si todo sigue su curso espera que en los próximos días se podrían definan los detalles contractuales para que Sebastián Córdova sea oficialmente refuerzo de Toluca.