Alex Alcalá firma con Querétaro: la joya del Manchester City llega a la Liga MX

Querétaro se sigue armando de cara al Clausura 2026 de la Liga MX; esta vez confirmando el fichaje de Alex Alcalá, joven futbolista mexicano-estadounidense que pertenecía al Manchester City. Su llegada genera expectativa no solo por su formación europea, sino por el potencial que diversos visores internacionales le han atribuido desde temprana edad.

Luego de no encontrar espacio en el primer equipo del conjunto inglés, el mediocampista ofensivo optó por regresar al continente americano para iniciar una nueva etapa en el futbol mexicano. A sus 20 años, Alcalá buscará consolidarse en Primera División con los Gallos Blancos, equipo que apuesta por una renovación profunda de su plantel.

Nuevo refuerzo emplumado

El anuncio fue realizado por el propio club a través de sus redes sociales, donde destacaron el recorrido internacional del jugador y su llegada como una apuesta a futuro inmediato. Con este movimiento, Querétaro suma a un futbolista joven, con roce internacional y hambre de minutos en el máximo circuito del futbol mexicano.

Alcalá llega procedente del Manchester City, institución a la que pertenecía tras ser adquirido por el City Football Group en enero de 2024. Aunque nunca debutó en la Premier League, su paso por Europa representó una experiencia clave en su desarrollo profesional y en su formación táctica.

La directiva de Gallos Blancos confía en que el mediocampista pueda adaptarse rápidamente al ritmo de la Liga MX y convertirse en una pieza importante del proyecto deportivo. El Clausura 2026 será el escenario donde Alex Alcalá buscará demostrar por qué fue considerado una de las joyas binacionales más prometedoras de su generación.

El camino internacional que lo llevó a la Liga MX

Alejandro Alcalá Solorio nació el 20 de octubre de 2005 en Stockton, California, de padres mexicanos, lo que le otorgó la doble nacionalidad. Su formación futbolística inició en la academia del LA Galaxy, donde su talento llamó la atención del City Football Group desde 2020.

Antes de su llegada formal al futbol europeo, Alcalá tuvo actividad profesional con el Galaxy II en la MLS Next Pro, donde debutó en 2023 disputando 22 partidos, con un saldo de tres goles y cuatro asistencias. Ese rendimiento fue suficiente para que el grupo propietario del Manchester City ejecutara su opción de compra.

A nivel selecciones, Alex Alcalá ha representado a México en categorías juveniles Sub-15, Sub-16 y Sub-18, aunque todavía mantiene la posibilidad de elegir a Estados Unidos en el futuro. Por ahora, su enfoque está completamente puesto en Querétaro, club con el que buscará consolidarse, ganar protagonismo y dar el salto definitivo en su carrera profesional.