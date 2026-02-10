América Clausura 2026: plantilla completa, refuerzos clave y bajas sensibles

Aunque las bajas fueron sensibles, la directiva apostó por refuerzos puntuales para sostener la competitividad de un equipo acostumbrado a pelear por todo.

Portería

América mantiene estabilidad bajo los tres palos. Luis Malagón sigue siendo el titular indiscutible y uno de los mejores porteros de la Liga MX. El regreso de Fernando Tapia es un movimiento estratégico a futuro: hoy parte como tercer arquero, pero con proyección real para asumir un rol protagónico en liguilla o en el mediano plazo. Rodolfo Cota, con experiencia y liderazgo, completa una posición bien cubierta.

Malagón con América | IMAGO 7

Defensa central

A pesar de la baja de Igor Lichnovsky, el club conserva una zaga sólida. Ramón Juárez, Israel Reyes y Sebastián Cáceres forman una rotación confiable, combinando juventud y experiencia. Néstor Araújo aporta jerarquía, aunque su rol apunta más a la rotación, mientras que Miguel Vázquez representa una apuesta a futuro.

Laterales

Por izquierda, la llegada de Thiago Espinosa es uno de los refuerzos más interesantes del mercado. El joven uruguayo llega para competir directamente con Cristián Borja y Ralph Orquin, elevando la competencia interna.

En la lateral derecha, Kevin Álvarez sigue siendo el titular, pero la incorporación de Aarón Mejía ofrece una alternativa ante ausencias, además del crecimiento constante de Dagoberto Espinoza.

Mediocampo

Aquí se dio uno de los movimientos clave del mercado. La llegada de Rodrigo Dourado responde a una necesidad urgente: un mediocentro de contención confiable. Comparte la posición con Alan Cervantes, Santiago Naveda y Jonathan dos Santos, aunque Dourado parte con ventaja para ser el titular por su perfil físico y táctico.

Mientas que la creación, es la zona más golpeada por las bajas, especialmente por la salida de Álvaro Fidalgo, una pérdida imposible de reemplazar jugador por jugador.

Sin embargo, América apostó por soluciones colectivas. Raphael Veiga es el fichaje estelar del torneo: talento, gol y liderazgo para asumir el rol creativo.

Raphael Veiga en su debut con América | IMAGO7

Vinicius Lima llega para ocupar una zona similar, con más recorrido físico, mientras que Érick Sánchez y Alexis Gutiérrez complementan una línea que deberá reinventarse.

Delantera

América mantiene desequilibrio por las bandas. Brian Rodríguez y Álex Zendejas son titulares naturales, mientras que Isaías Violante ofrece profundidad y proyección a futuro. La salida de Allan Saint-Maximin restó talento individual, pero no dejó un hueco estructural en la plantilla.

Henry cumplió con América | MEXSPORT