Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

América Clausura 2026: plantilla completa, refuerzos clave y bajas sensibles

Rota Jardine América
América Clausura 2026: plantilla completa, refuerzos clave y bajas sensibles | RÉCORD
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 17:29 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El cuadro de Jardine cerró su mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026 con movimientos importantes que modifican la estructura del plantel, especialmente en el mediocampo.

Aunque las bajas fueron sensibles, la directiva apostó por refuerzos puntuales para sostener la competitividad de un equipo acostumbrado a pelear por todo.

Portería

América mantiene estabilidad bajo los tres palos. Luis Malagón sigue siendo el titular indiscutible y uno de los mejores porteros de la Liga MX. El regreso de Fernando Tapia es un movimiento estratégico a futuro: hoy parte como tercer arquero, pero con proyección real para asumir un rol protagónico en liguilla o en el mediano plazo. Rodolfo Cota, con experiencia y liderazgo, completa una posición bien cubierta.

Malagón con América | IMAGO 7

Defensa central

A pesar de la baja de Igor Lichnovsky, el club conserva una zaga sólida. Ramón Juárez, Israel Reyes y Sebastián Cáceres forman una rotación confiable, combinando juventud y experiencia. Néstor Araújo aporta jerarquía, aunque su rol apunta más a la rotación, mientras que Miguel Vázquez representa una apuesta a futuro.

Laterales

Por izquierda, la llegada de Thiago Espinosa es uno de los refuerzos más interesantes del mercado. El joven uruguayo llega para competir directamente con Cristián Borja y Ralph Orquin, elevando la competencia interna.

En la lateral derecha, Kevin Álvarez sigue siendo el titular, pero la incorporación de Aarón Mejía ofrece una alternativa ante ausencias, además del crecimiento constante de Dagoberto Espinoza.

Mediocampo

Aquí se dio uno de los movimientos clave del mercado. La llegada de Rodrigo Dourado responde a una necesidad urgente: un mediocentro de contención confiable. Comparte la posición con Alan Cervantes, Santiago Naveda y Jonathan dos Santos, aunque Dourado parte con ventaja para ser el titular por su perfil físico y táctico.

Mientas que la creación, es la zona más golpeada por las bajas, especialmente por la salida de Álvaro Fidalgo, una pérdida imposible de reemplazar jugador por jugador.

Sin embargo, América apostó por soluciones colectivas. Raphael Veiga es el fichaje estelar del torneo: talento, gol y liderazgo para asumir el rol creativo.

Raphael Veiga en su debut con América | IMAGO7

Vinicius Lima llega para ocupar una zona similar, con más recorrido físico, mientras que Érick Sánchez y Alexis Gutiérrez complementan una línea que deberá reinventarse.

Delantera

América mantiene desequilibrio por las bandas. Brian Rodríguez y Álex Zendejas son titulares naturales, mientras que Isaías Violante ofrece profundidad y proyección a futuro. La salida de Allan Saint-Maximin restó talento individual, pero no dejó un hueco estructural en la plantilla.

Henry cumplió con América | MEXSPORT

El ataque sigue liderado por Henry Martín, referente y capitán. Víctor Dávila se consolida como una opción fuerte en la rotación, mientras que José 'La Pantera' Zúñiga aporta presencia física. La salida de Rodrigo Aguirre fue inesperada, pero el club confía en la profundidad actual y en el desarrollo de Patricio Salas.

Últimos videos
Lo Último
19:08 Vinícius registrado con América, ¿podrá jugar el Clásico Nacional?
18:59 ¿Por qué hay crisis de combustible en Cuba? Aquí te explicamos
18:49 ¿Cuándo verán acción los nuevos refuerzos de América? André Jardine adelanta acción de sus juagodres
18:21 Paseo Nocturno en CDMX por el Día del Amor y la Amistad 2026: Fecha y horarios
18:03 ¿Mexicano 'arruina' el show de Bad Bunny en el Super Bowl? El misterio de la bandera en el SB LX
17:57 ¿CDMX prohibirá las redes sociales para niños? Esto busca la nueva ley
17:54 Ronald Araujo rompe el silencio sobre su ansiedad: 'Estaba jugando con depresión'
17:50 América: ¿Qué jugadores apuntan a perderse la Liguilla con las Águilas por el Mundial?
17:49 Confirmado: Endrick regresará al Real Madrid tras brillar en Lyon
17:41 “Un gran orgullo para México”: Sheinbaum felicita a Donovan Carrillo por su pase a la final olímpica
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
Vinícius registrado con América, ¿podrá jugar el Clásico Nacional?
Futbol
10/02/2026
Vinícius registrado con América, ¿podrá jugar el Clásico Nacional?
¿Por qué hay crisis de combustible en Cuba? Aquí te explicamos
Contra
10/02/2026
¿Por qué hay crisis de combustible en Cuba? Aquí te explicamos
¿Cuándo verán acción los nuevos refuerzos de América? André Jardine adelanta acción de sus juagodres
Futbol
10/02/2026
¿Cuándo verán acción los nuevos refuerzos de América? André Jardine adelanta acción de sus juagodres
Paseo Nocturno en CDMX por el Día del Amor y la Amistad 2026: Fecha y horarios
Contra
10/02/2026
Paseo Nocturno en CDMX por el Día del Amor y la Amistad 2026: Fecha y horarios
¿Mexicano 'arruina' el show de Bad Bunny en el Super Bowl? El misterio de la bandera en el SB LX
NFL
10/02/2026
¿Mexicano 'arruina' el show de Bad Bunny en el Super Bowl? El misterio de la bandera en el SB LX
¿CDMX prohibirá las redes sociales para niños? Esto busca la nueva ley
Contra
10/02/2026
¿CDMX prohibirá las redes sociales para niños? Esto busca la nueva ley