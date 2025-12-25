Liga MX con inversión extranjera: cinco equipos cuentan con respaldo proveniente de Estados Unidos

La reciente inversión de General Atlantic en el América generó expectativa y cierta confusión entre la afición, pero también abrió un amplio abanico de posibilidades para el club de Coapa. Con esta alianza estratégica, las Águilas se sumaron a un grupo cada vez más amplio de equipos de la Liga MX que cuentan con respaldo de capital extranjero.

El movimiento no es aislado, sino parte de una tendencia creciente en el futbol mexicano, donde inversionistas internacionales ven a la liga como un mercado atractivo por su alcance, afición y potencial de crecimiento deportivo y comercial.

América | IMAGO7

¿Qué equipos de la Liga MX cuentan con inversión extranjera?

Uno de los casos es Querétaro, club que cuenta con el respaldo de la firma de inversión global Innovation Capital, presidida por Marc Spiegel. La llegada de este capital extranjero busca fortalecer la estructura financiera y deportiva del equipo.

Otro ejemplo es el Atlético de San Luis, que forma parte del grupo Apollo Sports, el cual en noviembre completó la adquisición del Atlético de Madrid, consolidando así un modelo de multipropiedad con presencia en Europa y México.

Querétaro | IMAGO7

Inversionistas internacionales y celebridades en el futbol mexicano

El Necaxa también figura en esta lista, luego de que el 50 por ciento del club fuera adquirido por NX Football, grupo de inversión que incluye a celebridades internacionales como Eva Longoria y Ryan Reynolds, entre otros socios. Este proyecto ha llamado la atención por su enfoque mediático y de expansión global.

Finalmente aparece el FC Juárez, cuya propietaria Alejandra Vega es dueña de franquicias de La Madeleine Country French Café en Estados Unidos. Además, colabora junto a su esposo Paul L. Foster en MountainStar Sports Group, un consorcio deportivo estadounidense enfocado en impulsar proyectos en la frontera.

Con la entrada de General Atlantic, el América se integra a esta lista de clubes con capital internacional, lo que refuerza su perfil como una de las marcas más valiosas del futbol mexicano.

Juárez | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.