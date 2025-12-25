"Ningún jugador de Tuzos va para el Oviedo": Jesús Martínez descarta llegada de Elías Montiel a Europa

Pese a los rumores que hubo recientemente acerca de una posible llegada de Elías Montiel a LaLiga, todo parece indicar que fueron solo eso, rumores, pues ni siquiera la llegada de Guillermo Almada como entrenador de Real Oviedo (equipo perteneciente a la multipropiedad de Grupo Pachuca), podrían ser motivo suficiente para una llegada del mediocampista mexicano.

Fue el propio Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca y propietario tanto de los Tuzos como del Real Oviedo, quien se encargó de apagar cualquier tipo de rumor. El directivo dejó en claro que ningún jugador del Pachuca saldrá rumbo al club español, cerrando de forma tajante la puerta a una posible transferencia de Montiel en el corto plazo.

Montiel es pieza clave de los Tuzos | Imago7

Se descartan refuerzos desde Pachuca para Oviedo

En declaraciones recientes, Jesús Martínez fue contundente al señalar que Elías Montiel e Idrissi no están en venta, y que ambos continuarán defendiendo los colores del Pachuca. Además, aseguró que el Real Oviedo buscará refuerzos externos, sin recurrir al plantel de los Tuzos para este mercado de invierno.

"Ningún jugador de Pachuca va para Oviedo. De hecho, vienen uno o dos refuerzos todavía”, afirmó Martínez, dejando cerrada la puerta para un fichaje inmediato; sin embargo, tampoco descartó que en el futuro algo pudiera suceder entre ambos clubes, tal y como sucedió ya con la llegada de Salomón Rondón al cuadro carbayón.

Almada es nuevo entrenador del Oviedo | Imago7

Con esta postura, Grupo Pachuca prioriza la estabilidad del conjunto hidalguense, que mantiene a Montiel como una de sus piezas clave. A pesar del interés mediático y del reconocimiento internacional, el club considera que su desarrollo aún debe continuar en la Liga MX.

Montiel, una promesa que sigue en espera del salto a Europa

Elías Montiel ha sido uno de los jóvenes más destacados del futbol mexicano en los últimos meses, brillando con Pachuca en competencias internacionales como el Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental, además de su participación con la Selección Mexicana Sub-20. Su rendimiento le valió elogios públicos de Guillermo Almada, quien lo debutó profesionalmente a los 16 años.

"Es un jugadorazo", expresó Almada recientemente, aunque reconoció que no existían conversaciones formales para llevarlo al Oviedo. A pesar de sus palabras, la decisión final recayó en la directiva, que optó por mantener al futbolista en México al menos por los próximos seis meses.

Montiel se queda por ahora | Imago7

Desde la Federación Mexicana de Futbol, la opinión es distinta. Andrés Lillini, director deportivo de selecciones menores, considera que Montiel ya está listo para emigrar. Según el directivo, competir en Europa potenciaría su crecimiento físico, táctico y mental. Por ahora, Elías Montiel deberá seguir consolidándose en Pachuca, a la espera de que el ansiado salto al viejo continente llegue en el momento indicado.