América sube casi seis por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores tras entrada de General Atlantic como inversionista

Las acciones de Grupo Ollamani, empresa propietaria del Club América, registraron un fuerte repunte en las primeras operaciones de la víspera de Navidad, luego de que se anunciara una alianza estratégica con el fondo de inversión estadounidense General Atlantic. La noticia fue bien recibida por el mercado y tuvo un impacto inmediato en la Bolsa Mexicana de Valores.

Los títulos de la emisora, que cotiza en la BMV, escalaron hasta los 86 pesos por acción, lo que representó un avance de 5.98 por ciento alrededor de las 8:30 horas, tiempo de la Ciudad de México. Minutos más tarde, el precio se estabilizó en 83.4 pesos por unidad, manteniendo una ganancia relevante.

América | IMAGO7

¿Por qué subieron las acciones ligadas al América en la BMV?

El repunte bursátil se dio tras conocerse la entrada de General Atlantic como socio estratégico en los activos futbolísticos vinculados al América. La operación generó expectativas positivas entre inversionistas, al considerar el potencial de crecimiento y profesionalización que aporta un fondo con presencia global.

De acuerdo con un análisis publicado por El Cronista, el incremento en el precio de las acciones permitió que Grupo Ollamani sumara aproximadamente 281.7 millones de pesos a su valor de mercado, reflejando la confianza del mercado en la estrategia anunciada.

América | IMAGO7

La operación que revaloriza al Club América y sus activos

La tarde del 23 de diciembre, Grupo Ollamani informó la venta del 49 por ciento de su participación accionaria a General Atlantic mediante un vehículo que concentrará sus activos de futbol. Entre ellos se encuentran el Club América, el Estadio Banorte y los terrenos colindantes al inmueble.

La transacción valúa esta nueva entidad en 490 millones de dólares, consolidando al América como uno de los activos deportivos más valiosos del país y reforzando su atractivo ante inversionistas internacionales.

Según los términos del acuerdo, la valuación implica un múltiplo de valor empresa/ventas estimado de 2.4 veces para 2026, lo que apunta a una estrategia de crecimiento sostenido en el mediano plazo.

América | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.