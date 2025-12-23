De la NFL y la MLS al América: así es el poderoso Kraft Group

El anuncio de la alianza estratégica entre el Club América, General Atlantic y The Kraft Analytics Group colocó en el centro de la conversación a un nombre poco conocido para el público del futbol mexicano, pero de enorme peso en el deporte y los negocios globales: Kraft Group.

América tiene nuevo socio | IMAGO7

Detrás de esta operación sí existe una venta parcial de participación accionaria, aunque sin pérdida de control por parte de la familia Azcárraga. El club se desprendió de una parte minoritaria de sus acciones (49 por ciento), adquiridas por General Atlantic, inversionista global, mientras que Kraft Group se suma como socio estratégico, aportando experiencia, tecnología y modelos de gestión probados en la NFL y la MLS.

¿Qué es Kraft Group y quién está detrás del imperio?

Kraft Group es un holding privado con sede en Massachusetts, propiedad del empresario estadounidense Robert Kraft, una de las figuras más influyentes del deporte profesional en Norteamérica.

Aunque el nombre puede generar confusión, Kraft Group no tiene relación con Kraft Heinz ni con la industria alimentaria. Su operación se concentra principalmente en tres grandes áreas:

Deportes y entretenimiento

Tecnología y análisis de datos

Inversiones e infraestructura deportiva

En el mundo del deporte, el apellido Kraft es sinónimo de éxito sostenido, innovación y visión empresarial de largo plazo, con modelos que han marcado tendencia en ligas como la NFL y la MLS



Robert Kraft, dueño de Kraft Group | AP

Los New England Patriots: el modelo deportivo que inspira al América

El activo más reconocido del Kraft Group son los New England Patriots, una de las franquicias más exitosas en la historia de la NFL.

Desde que Robert Kraft adquirió al equipo en 1994, los Patriots se transformaron en una dinastía del deporte mundial, con múltiples títulos de Super Bowl y una estructura organizacional basada en:

Uso avanzado de análisis de datos

Planeación estratégica a largo plazo

Optimización del rendimiento deportivo y comercial

Desarrollo de una experiencia premium para el aficionado

Este modelo de gestión es una de las grandes referencias para el América en esta nueva etapa, que busca fortalecer su estructura institucional y deportiva sin perder identidad ni control.

El New England Revolution y la experiencia del Kraft Group en la MLS

Además de la NFL, Kraft Group también es propietario del New England Revolution, equipo de la Major League Soccer (MLS), liga que en la última década ha tenido un crecimiento acelerado en valor, audiencia y proyección internacional.

La experiencia del grupo en la MLS resulta clave para el América en distintos frentes:

Desarrollo de marca en mercados internacionales

Profesionalización de estructuras deportivas

Integración de tecnología, datos y negocio

Equilibrio entre tradición futbolística y visión comercial moderna

El Revolution, al igual que los Patriots, juega en el Gillette Stadium, lo que ha permitido al grupo perfeccionar un modelo de ecosistema deportivo y de entretenimiento que hoy es referencia en Estados Unidos.

Kraft Analytics Group: el vínculo directo con el América

El papel del nuevo socio del Améroa será clave a través de The Kraft Analytics Group (KAGR), su división especializada en tecnología, análisis de datos y soluciones estratégicas.

Esta empresa trabaja con organizaciones deportivas y marcas globales en áreas como:

Análisis del comportamiento de los aficionados

Optimización de ingresos y estrategias comerciales

Mejora en la toma de decisiones deportivas

Integración de tecnología en estadios y experiencias en vivo

Para el América, esta alianza representa la posibilidad de modernizar procesos internos, fortalecer su marca y competir a nivel internacional con herramientas similares a las que utilizan los gigantes del deporte estadounidense.

¿Qué gana el América con esta venta parcial y alianza estratégica?

De acuerdo con el comunicado oficial del club, la operación no implica un cambio de dueño ni de control. La familia Azcárraga mantiene la mayoría accionaria y el liderazgo tanto del Club América como del Estadio Banorte.

El movimiento accionario y la alianza estratégica aportan al club:

Capital internacional vía General Atlantic

Experiencia global comprobada en deporte y entretenimiento

Conocimiento aplicado en NFL y MLS

Innovación tecnológica enfocada al crecimiento deportivo y comercial

Visión de largo plazo

Todo esto en un momento clave, con el Mundial de 2026 en el horizonte y el Estadio Banorte como sede del partido inaugural.

América hace importante alianza para el futuro | IMAGO7

Un paso estratégico rumbo al futbol del futuro

La venta parcial de acciones a General Atlantic y la incorporación de Kraft Group como socio estratégico colocan al América en una conversación distinta dentro del futbol mexicano: la de los clubes que combinan historia, identidad y tradición, con modelos de gestión globales que ya dominan ligas como la NFL y la MLS.

Más que una simple inyección de capital, se trata de una decisión estratégica que busca preparar al club más ganador de México para competir —dentro y fuera de la cancha— en un escenario cada vez más internacional.