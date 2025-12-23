¿América tiene nuevo dueño? Las Águilas venden parte de sus acciones a General Atlantic

América anunció una nueva alianza que conecta a la Liga MX con una de las organizaciones financieras y deportivas más influyentes del deporte estadounidense. Emilio Azcárraga Jean informó que llegó a un acuerdo con General Atlantic, fondo global de inversión, y con The Kraft Analytics Group, empresa vinculada al propietario de los New England Patriots de la NFL y el New England Revolution de la MLS, para crear en conjunto Grupo Águilas.

El anuncio, compartido en redes sociales por el conjunto azulcrema, marca un paso relevante en el crecimiento internacional del América y incluye una operación de venta parcial (49 por ciento de sus acciones), aunque sin pérdida de control deportivo ni institucional. De acuerdo con lo comunicado, la familia Azcárraga continuará al frente del Club América y del Estadio Banorte, manteniendo la participación mayoritaria.

Llegan a la Liga MX | AP



En un comunicado adicional, Grupo Ollamani, subsidiaria de Televisa, detalló los términos del acuerdo, en el que se establece que General Atlantic adquiere una participación minoritaria, mientras que Azcárraga seguirá encabezando el proyecto.

La empresa explicó que esta alianza estratégica permitirá elevar el valor del club en el mercado global y fortalecer su estructura de negocio rumbo a los próximos años.

"Ollamani conservará una participación de control del 51% y continuará supervisando la dirección y visión estratégica de largo plazo del grupo, mientras que General Atlantic tendrá una participación del 49% en Grupo Águilas. "La alianza se basa en un valor empresa (enterprise value) de USD$490 millones de dólares, sujeto a los ajustes habituales al cierre, incluidos ajustes por la deuda neta de Grupo Águilas y otros conceptos acordados a la fecha de cierre".

Se mantendrá al mando del equipo | MEXSPORT

El proyecto americanista

Emilio Azcárraga Jean seguirá desempeñándose como Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración, encabezando la conducción estratégica tanto del club como del estadio.

El directivo trabajará de la mano con General Atlantic para impulsar el crecimiento del América en México y en el ámbito internacional, mientras que la colaboración con el entorno del Kraft Group estará enfocada en tecnología, análisis de datos y desarrollo de nuevos modelos de gestión, sin alterar la esencia deportiva e institucional del conjunto azulcrema.

Buscan crecer su marca global | MEXSPORT



La alianza con The Kraft Analytics Group, reconocida por su experiencia en análisis de datos y desarrollo tecnológico aplicado al deporte, abre la puerta a nuevas estrategias de innovación operativa, optimización comercial y mejora en la experiencia del aficionado.

El objetivo es posicionar al América como una marca deportiva global, con estructuras similares a las de organizaciones líderes de la NFL y la MLS, pero manteniendo su identidad dentro del futbol mexicano.





¿Patriots vienen a México?

El nuevo acuerdo también involucra al Estadio Banorte, inmueble que albergará un partido de NFL en 2026 y que podría recibir más encuentros en años posteriores.

Aunque los rumores apuntan a que los Dallas Cowboys serían el primer equipo en regresar a México, esta alianza abre la posibilidad de que los New England Patriots, franquicia propiedad del grupo vinculado a Kraft, puedan disputar en el futuro un partido de temporada regular en el antes llamado Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte.