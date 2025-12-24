David Faitelson analiza la venta parcial del América y su transformación global

El Club América inició una nueva etapa en su historia tras concretar una alianza estratégica con General Atlantic y The Kraft Analytics Group, un movimiento que redefine su estructura empresarial y su proyección internacional dentro del futbol moderno.

La operación, que incluye la venta del 49 por ciento de sus acciones, mantiene a la familia Azcárraga como accionista mayoritaria y al frente del proyecto deportivo, pero abre la puerta a un modelo de gestión con visión global, en un contexto de crecimiento acelerado del negocio del deporte.

América ha vendido parte del equipo | MexSport

La visión de David Faitelson

Tras hacerse público el acuerdo, el periodista David Faitelson compartió su lectura sobre el momento que vive el club, al señalar que el América “ya no podía sostenerse más como una empresa familiar” y que esta transformación era un paso necesario.

Faitelson destacó que, aunque Emilio Azcárraga Jean seguirá aportando impulso y pasión como dueño, el club se encamina a convertirse en una organización con intereses internacionales, bajo una exigencia casi obligatoria de mantenerse como un equipo ganador y altamente competitivo.

La reflexión del comentarista de TUDN, apunta a un cambio estructural profundo, en el que el América deja atrás un modelo tradicional para integrarse a una lógica similar a la de los grandes clubes y franquicias deportivas del mundo.

Opinión de Faitelson | Captura de X

Nuevos aliados estratégicos

El acuerdo establece la creación de Grupo Águilas, con una valuación cercana a los 490 millones de dólares, donde Grupo Ollamani conserva el 51 por ciento de participación, mientras que General Atlantic adquiere el 49 por ciento, sin interferir en el control deportivo ni institucional.

A la par, The Kraft Analytics Group, empresa vinculada al propietario de los New England Patriots de la NFL y del New England Revolution de la MLS, se integra como socio estratégico, aportando experiencia en tecnología, análisis de datos y modelos de gestión deportiva.

Este nuevo esquema también impacta al Estadio Banorte, sede confirmada para un partido de la NFL en 2026, y refuerza la idea de un América con ambición global, preparado para competir dentro y fuera de la cancha bajo estándares propios del deporte de élite internacional. El estadio también está próximo a reinaugurarse en marzo ante Portugal.