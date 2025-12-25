América busca traer de vuelta a un bicampeón de cara al Clausura 2026

A pocas semanas de que inicie el torneo Clausura 2026, el Club América continúa sin anunciar refuerzos oficiales. Sin embargo, un nombre conocido ha comenzado a ganar fuerza en los pasillos de Coapa y es el de Cristian "Chicote" Calderón.

América analiza regresar al Chicote | IMAGO7

Apenas seis meses después de su salida del nido, la directiva azulcrema contempla seriamente interrumpir su estancia en Aguascalientes para reintegrarlo a la disciplina de André Jardine.

Un retorno estratégico ante el calendario mundialista

La razón principal detrás de este posible movimiento no es solo deportiva, sino logística. El Clausura 2026 será un torneo atípico debido a la celebración de la Copa del Mundo. Se estima que el América podría perder hasta cuatro elementos clave de la base mexicana justo antes de la Liguilla, debido a las concentraciones oficiales con la Selección Nacional.

Ante este panorama, el cuerpo técnico busca blindar la plantilla con jugadores que ya conozcan el sistema de juego. Calderón cumple con creces este perfil.

Calderón fue bicampeón con América | IMAGO7

Su capacidad para jugar como lateral o volante es altamente valorada por André Jardine. No requiere proceso de integración, pues formó parte del plantel que consiguió el bicampeonato.

Su regreso permitiría cubrir las vacantes que dejen los seleccionados sin bajar el nivel competitivo en la fase final.

La situación contractual de "Chicote"

De acuerdo con información de Fox Sports, Calderón salió del América en junio de 2025 bajo un esquema de préstamo por un año con opción a compra con el Necaxa. No obstante, la directiva americanista ya analiza las cláusulas para traerlo de vuelta de forma anticipada tras solo un semestre con los Rayos.

Pese al ruido mediático y la necesidad del club por sumar efectivos, cabe destacar que aún no hay nada oficial. El regreso de Calderón es, por ahora, una de las opciones prioritarias en la lista de la directiva para enfrentar un semestre que promete ser uno de los más complicados en la historia reciente del club.