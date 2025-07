Chicote Calderón revela como se dio su salida de América: “Me quise quedar”

Pese a que el club no lo ha anunciado de manera oficial, Cristian ‘Chicote’ Calderón es la segunda baja del primer equipo de cara la próxima temporada y el jugador ya hizo pública su postura al respecto, revelando que él no deseaba salir del club, sino que fue la directiva qué decidió poner fin a su etapa en América.

Chicote saldrá de América este verano | IMAGO7

En una publicación de Instagram de un aficionado donde agradece a Calderón por su entrega al club, ‘Chicote’ respondió y aclaró todas las dudas sobre su salida y menciona que no dependió de él y agradece todo el cariño que recibió de los aficionados azulcrema durante las tres temporadas que estuvo en América.

“Que sepan que me quise quedar… no dependió de mí, pero los llevaré dentro de mi corazón… gracias a toda la bonita gente que me brinda apoyo y a los que no también les agradezco… quise hacer más historia pero volverá a llegar mi momento, soñemos con eso”, escribió ‘Chicote’ en redes.