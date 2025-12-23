Venus Williams se casa con Andrea Preti en Florida durante una celebración de cinco días

La leyenda del tenis femenino, Venus Williams, contrajo matriomio con el actor Andrea Preti

Venus Williams se casa con Andrea Preti en Florida durante una celebración de cinco días
Venus Williams y Andrea Preti | AP
Associated Press (AP)
23 de Diciembre de 2025

Venus Williams y Andrea Preti están casados, anunció la gran tenista el martes en las redes sociales.

Williams y Preti se convirtieron en esposa y esposo el fin de semana en Palm Beach, Florida, como parte de una celebración de cinco días.

Después de convertirse en la segunda mujer de mayor edad en ganar un partido de individuales a nivel de gira en julio, Williams, de 45 años, agradeció a su prometido, quien estaba en las gradas del DC Open. Preti es un modelo y actor italiano nacido en Dinamarca, según el sitio web IMDB.

Williams no había jugado en un torneo en 16 meses hasta que participó en el evento en Washington.

La campeona de siete títulos de Grand Slam en individuales planea jugar en su 33ª temporada consecutiva en el WTA Tour, comenzando en Auckland en enero.

TE PUEDE INTERESAR

El búnker de CR7: Cristiano Ronaldo adquiere lujosa villa privada en medio del Mar Rojo

Empelotados | 23/12/2025

El búnker de CR7: Cristiano Ronaldo adquiere lujosa villa privada en medio del Mar Rojo
Bears se burla de los 'cabeza de queso' tras victoria sobre Packers

Empelotados | 23/12/2025

Bears se burla de los 'cabeza de queso' tras victoria sobre Packers
Chicharito Hernández disfruta de Nueva York a pesar de la incertidumbre tras su salida de Chivas

Empelotados | 23/12/2025

Chicharito Hernández disfruta de Nueva York a pesar de la incertidumbre tras su salida de Chivas
Te recomendamos
El búnker de CR7: Cristiano Ronaldo adquiere lujosa villa privada en medio del Mar Rojo
Tendencias
Tenis

LO ÚLTIMO