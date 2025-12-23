Partidos de hoy miércoles 24 de diciembre del 2025

Una nochebuena muy deportiva. A pesar de que mucha gente estará de vacaciones este miércoles, la actividad de portiva no se detiene pues, la Copa Africana de Naciones, así como la Champions League de Asia y la NBA tendrán partidos muy destacados que valen la pena seguir. A continuación, te presentamos todos los partidos de este miércoles 24 de diciembre.

Copa Africana de Naciones - Fase de grupos

La actividad del torneo africano continúa. La Fase de Grupos cierra sus primera jornada con los partidos de este miércoles. En los primeros días ya vimos remontadas y goleadas, por lo que hoy se espera que vuelvan a haber varios partidos imperdibles. Entre los equipos a destacar están Costa de Marfil y Camerún.

Burkina Faso vs Guinea Ecuatorial – 06:30 h | Sin transmisión en México

Argelia vs Sudán – 09:00 h | FOX One, FOX

Costa de Marfil vs Mozambique – 11:30 h | FOX One

Camerún vs Gabón – 14:00 h | FOX One, Claro Sports, FOX, Claro Sports YouTube

Continúa la copa africana | AP

AFC Champions League Two

El miércoles de nochebuena también contará con grandes figuras pues, el histórico futbolista portugués Cristiano Ronaldo, también tendrá actividad. El líder de Arabia, Al Nassr, volverá a la acción esta vez en la Champions League 2 de Asia. El equipo se medirá ante el Al-Zawraa SC de Iraq en la última jornada de la Fase de Grupos y con el boleto a la siguiente ronda ya asegurado.

Este miércoles el equipo buscará sumar su séptima victoria consecutiva en todas las competencias, mientras que CR7 buscará acercarse aún más al gol 1000.

Al Nassr vs Al-Zawraa SC – 10:00 h | ESPN, Disney+ Premium

Tendrá actividad | x

NBA - Temporada Regular

Finalmente la actividad terminará con la NBA pues, la liga de basquetbol de Estados Unidos es dueña de esta festividad. En esta nochebuena los Nuggets se medirán a los Mavericks en un partido de equipos que en un pasado muy reciente llegaron a pelear por el título en las Finales.

Además, los Rockets cerrarán la actividad midiéndose ante los Clippers, en un duelo donde Houston llega como amplio favorito.

Denver Nuggets vs Dallas Mavericks – 19:00 h | NBA League Pass, Amazon Prime Video

Houston Rockets vs Los Angeles Clippers – 21:30 h | NBA League Pass, Amazon Prime Video