Gol de Benzema impulsa al Al-Ittihad a la victoria en la Liga de Campeones de Asia

Al-Ittihad atraviesa una complicada temporada a nivel local pero a nivel internacional siguen con vida

Benzema le da la victoria al Al-Ittihad | X: @ittihad_en
Associated Press (AP)
23 de Diciembre de 2025

El gol de Karim Benzema en la segunda mitad fue suficiente para darle a Al-Ittihad una victoria de 1-0 sobre Nasaf Qarshi de Uzbekistán el martes, colocando a los campeones saudíes a las puertas de la ronda eliminatoria de la Liga de Campeones de Asia.

Al-Ittihad es sexto de su grupo | X: @ittihad_en

El delantero francés remató de volea desde cerca en el segundo palo después de 57 minutos, al recibir un centro del extremo portugués Roger Fernandes.

La victoria movió a Al-Ittihad al sexto lugar en el grupo occidental de 12 equipos. Con los ocho mejores del Este y del Oeste avanzando a la ronda de 16, una victoria contra el Al-Gharafa de Catar en el próximo partido aseguraría el avance para el bicampeón.

En otros lugares, Roberto Mancini entregó la primera victoria de Al-Sadd de manera dramática.

Perdiendo 2-1 ante Al-Ahli Dubai después de 90 minutos, el club catarí anotó tres goles en el tiempo de descuento para ganar 4-2, con el delantero español Rafa Mujica completando su triplete, y mantener vivas las escasas esperanzas de avanzar.

