CAF regaló boletos para poder llenar el estadio para el Egipto vs Zimbabue en la Copa Africana

Egipto y Zimbabue abrieron su participación en la Copa Africana de Naciones del 2025 disputada en Marruecos. Aunque el partido terminó con un final importante gracias a un gol de último minuto de Mohamed Salah, fue lo sucedido en las gradas lo que se llevó los reflectores.

El partido en el Estadio Adrar de Agadir comenzó prácticamente vacío, con una asistencia estimada de apenas 500 aficionados, una imagen poco habitual para un torneo internacional de selecciones. Las imágenes del partido mostraban sólo un pequeño grupo de personas en el inmueble con capacidad para 45 mil asistentes

Arrancaron su participación | AP

Llenaron el estadio a toda costa

Ante este escenario, los organizadores tomaron una decisión inesperada al liberar el acceso al público y ofrecer los boletos de manera gratuita.

La medida se difundió rápidamente a través de redes sociales y por distintos puntos de la ciudad. En cuestión de minutos, los aficionados comenzaron a llegar al estadio y, con el paso del tiempo, las gradas se fueron llenando. Al final, más de 30 mil personas asistieron al encuentro, cambiando por completo el ambiente y acompañando un partido que terminó siendo vibrante.

Casi se llena el estadio | CAPTURA

Egipto remontó

En el terreno de juego, Zimbabue fue el primero en marcar. Al minuto 20, Prince Dube adelantó a su selección luego de aprovechar un centro enviado por Emmanuel Jalai. Sin embargo, Egipto encontró el empate gracias a Omar Marmoush, jugador del Manchester City.

Cuando el empate parecía definitivo, llegó la jugada clave en el tiempo agregado. Mohamed Salah recibió el balón dentro del área y definió con un disparo colocado al poste inferior del arquero, sellando el triunfo para Egipto.

Continúa la copa | AP

El encuentro terminó siendo recordado tanto por la remontada egipcia como por la inusual forma en la que el estadio pasó de estar vacío a completamente lleno en cuestión de minutos. Queda ver como responde la afición en Marruecos para los siguientes partidos o si la CAF y los organizadores se ven obligados a repetir la 'promoción' para poder llenar los estadios.