Copa Africana de Naciones 2025: Goleada de Senegal sobre Botsuana en su debut en el torneo

Nicolas Jackson anotó el martes dos veces mientras Senegal comenzaba su campaña por el título de la Copa Africana de Naciones con una cómoda victoria 3-0 sobre Botsuana.

El suplente Cherif Ndiaye completó la goleada después de que el portero de Botsuana, Goitseone Phoko, evitara un resultado peor para las Cebras, que se alinearon con cinco en la defensa y estuvieron replegadas la mayor parte del partido.

Senegal, ganador de la edición 2021 y uno de los favoritos nuevamente, debería haber anotado más contra un equipo clasificado en el puesto 138 del mundo, todo mientras los coloridos aficionados senegaleses bailaban al ritmo de sus tambores.

La actividad de la Copa Africana de Naciones continuó este martes | AP

La asistencia en el Grand Stade de Tánger, con capacidad para 68,000 personas y que parece una dona desde el exterior, fue de poco más de 18,500. Las fuertes lluvias probablemente mantuvieron alejados a los aficionados neutrales. Siguió lloviendo en el tercer día de lo que se perfila como la Copa Africana más húmeda y fría hasta la fecha. El torneo estaba inicialmente programado para el verano, pero se pospuso para evitar coincidir con la nueva competencia del Mundial de Clubes de la FIFA.

Jackson, quien ha tenido oportunidades limitadas en el Bayern Munich desde su cambio de verano desde el Chelsea, desperdició una serie de oportunidades. La primera llegó temprano cuando Phoko salió victorioso en su uno contra uno, antes de que Pape Gueye disparara por encima, y Phoko hiciera otra gran parada para negar a Sadio Mané.

Se desperdiciaron muchas más oportunidades antes de que Jackson finalmente rompiera el empate en el minuto 40 con un sencillo remate al rápido centro de Ismail Jakobs.

Senegal comenzó el torneo con una goleada a favor | AP

Botsuana inicialmente mostró más ambición ofensiva después del descanso, pero eso generó más oportunidades de contraataque para los Leones de Teranga, que rápidamente retomaron su dominio anterior.

Jackson usó ambos pies antes de barrer el balón para su segundo gol en el minuto 58 desde el centro de Ismaïla Sarr.

Phoko siguió siendo el jugador más ocupado de Botsuana mientras crecía la frustración de Jackson. Jackson salió por Ndiaye en el minuto 78 y el suplente cerró la cuenta en el último minuto.