León ficha a Nicolás Vallejo procedente de Independiente

El Club Atlético Independiente oficializó los detalles del acuerdo alcanzado con León por el traspaso del juvenil Nicolás Vallejo. La negociación no solo implica la salida del atacante argentino, sino que se traduce en una maniobra financiera estratégica que permite al "Rojo" sanear deudas y aumentar su patrimonio sobre otros activos.

Nicolás Vallejo llega a León | X: @Independiente

Los números del traspaso de Vallejo

La transferencia del "Chaco" Vallejo se concretó por una cifra de 875 mil dólares, así lo informó el propio club argentino. Además del ingreso directo de divisas, el club de Avellaneda logró blindar una ganancia a futuro: se aseguró un 10% de plusvalía en caso de que el conjunto azteca venda al futbolista en los próximos años.

Un respiro financiero: El caso Luciano Cabral

Lo más destacado de la operación integral es el impacto directo sobre la situación de Luciano Cabral. Gracias a este acuerdo, se han resuelto dos frentes críticos para la economía de Independiente.

El Club León renunció formalmente a cobrar las acreencias pendientes por la adquisición de Cabral. Esto representa la eliminación de un pasivo de 1.150.000 dólares, dejando la deuda de la institución argentina totalmente en cero frente a la entidad mexicana.

Como parte del pacto, León transfirió un 20% adicional de la ficha de Luciano Cabral a Independiente. Con este movimiento, el "Rojo" pasa a ostentar el 90% de los derechos económicos del talentoso enganche, posicionándose mejor ante una futura transferencia internacional.

Despedida y futuro

A través de sus canales oficiales, Independiente despidió al juvenil con palabras de agradecimiento: "Agradecemos al jugador por su profesionalismo y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa en su carrera. ¡Todos los éxitos, Chaco!".