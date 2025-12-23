León se refuerza con jugador que fue campeón con Rayados de Monterrey

Avanzan las semanas y el mercado de fichajes de la Liga MX se sigue moviendo. Entre los equipos que mejor quieren reforzarse de cara al Clausura 2026 está León, que quiere olvidarse del desastroso Apertura 2025 y regresar a los primeros planos.

La Fiera fue uno de los clubes que cambió de director técnico con la salida de Eduardo Berizzo y el regreso de Ignacio Ambriz. Sin embargo, ni siquiera el estratega que le dio tanto en el pasado a los Esmeraldas pudo recomponer el rumbo y León finalizó penúltimo en la clasificación, con 13 puntos producto de tres victorias, cuatro empates y diez derrotas.

La Fiera se sigue reforzando de cara al Clausura 2027 | IMAGO 7

Viejo conocido de la Liga MX reforzará a León

En este contexto, la directiva de los Panzas Verdes -que además enfrentan el proceso de venta por parte de Grupo Pachuca para acabar con la multipropiedad- se ha movido para reforzar en zonas clave el plantel. Bryan Colula, Diber Cambindo y Diego Valdés son los nombres que han sonado en el entorno esmeralda recientemente.

En el caso de Valdés, no sería el único chileno en sumarse a León, ya que esta semana trascendió el nombre de Sebastian Vegas. El jugador llegará procedente de Rayados de Monterrey, equipo con el que ganó la Copa MX (2019-2020) y la Copa de Campeones Concacaf (2021) y que actualmente es dueño de la carta del zaguero andino.

León podría juntar a Valdés y Vegas | IMAGO 7

De acuerdo con el diario Superdeportivo, Vegas volverá a la Pandilla luego de jugar todo el 2025 con Colo Colo en condición de cedido. Sin embargo, Rayados de Domenéc Torrent no lo contempla para el Clausura 2026 y por ello lo mandarán en un nuevo préstamo con la Fiera.

El mismo medio señaló que el acuerdo ya está cerrado y solo faltan los exámenes médicos para que se firme el contrato. Con ello, León será el tercer equipo de Sebastián Vegas en la Liga MX, después de Monarcas Morelia y Rayados.

Vegas fue campeón de Concacaf con Rayados | MEXSPORT

¿Cómo le ha ido a Sebastián Vegas en la Liga MX?

El chileno llegó al futbol mexicano para el Apertura 2017, procedente de Audax Italiano, para jugar con la Monarquía, con la cual se mantuvo tras la mudanza a Mazatlán. Sin embargo, con los Cañoneros no disputó ningún partido oficial, ya que salió en préstamo a Rayados para el Apertura 2020 y su compra se concretó un año más tarde por 3.64 millones de euros.

Con Monarcas disputó un total de 116 partidos, con diez goles, mientras que con Monterrey sumó 158 participaciones en las distintas competencias, con cinco anotaciones y cinco asistencias. Salió de la Pandilla en enero de 2025 en préstamo a Colo Colo, donde disputó 22 partidos y marcó dos goles.