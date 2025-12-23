¡Oficial! Santos Laguna anuncia a Lucas Di Yorio como nuevo refuerzo

Al fin se hizo oficial, después de toda la rumorología que hubo alrededor de este fichaje, este martes Santos Laguna, mediante sus redes sociales, anunció la contratación del delantero argentino Lucas Di Yorio.

El atacante sudamericano llega a la Liga MX procedente del Athletico Paranaense en el Brasileirao, aunque el último año lo jugó en Chile, con la Universidad de Chile, quienes no pudieron acercarse a las aspiraciones económicas del club brasilero para desprenderse del delantero.

Di Yorio tras ganar la 'Conca': 'Estuvimos peleando por este título, ahora se nos dio'

Di Yorio tendrá su tercer equipo en la Liga MX, en 2022 llegó a León, después jugó en Pachuca antes de irse al Everton de Viña del Mar, en México jugó 57 partidos, donde marcó un total de 15 goles.

De esos tantos, la mejor efectividad de Di Yorio fue como jugador de los Panzas Verdes de León, donde marcó 13 goles en 40 encuentros disputados.

Hambre de carácter y ADN competitivo. 💪🔥

Lucas Di Yorio llega a La Laguna en transferencia definitiva para reforzar el ataque Guerrero. 🇳🇬⚔️



¡Bienvenido al grupo!#PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/AxYYGMZwXL — Club Santos (@ClubSantos) December 23, 2025

Con el Paranaense, Di Yorio jugó 43 partidos, marcando los mismos 13 goles, aunque con la U de Chile su rendimiento fue superior, marcando 14 tantos en 43 encuentros.

El peor rendimiento lo tuvo con Pachuca, donde en un torneo solo pudo marcar en dos ocasiones, Santos espera mejorar la marca que consiguieron en el Torneo Apertura 2025, donde marcaron 22 goles en 17 jornadas.

Lucas Di Yorio apunta a volver a la Liga MX, para jugar con Santos Laguna

Santos Laguna estaría debutando en el torneo Clausura 2026 el próximo 10 de enero, cuando se enfrente a los Rayos del Necaxa en el Territorio Santos Modelo, antes de jugar frente al bicampeón del futbol mexicano en La Bombonera.