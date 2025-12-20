Lucas Di Yorio apunta a volver a la Liga MX, para jugar con Santos Laguna

Santos Laguna se encuentra en la recta final de las negociaciones para concretar la adquisición definitiva de Lucas Di Yorio, delantero argentino de 29 años que se perfila como el refuerzo clave para solucionar la crisis ofensiva que atraviesa el conjunto lagunero. La directiva acelera gestiones ante la necesidad urgente de un referente en el área.

La salida de Barticciotto y la lesión de Anthony “Choco” Lozano dejaron al equipo con serias carencias en ataque, situación que se reflejó en la falta de gol durante el último torneo. En ese contexto, la llegada de Di Yorio aparece como una respuesta directa a una de las principales debilidades del plantel.

El atacante sudamericano no es ajeno al futbol mexicano, pues ya tuvo experiencia previa defendiendo las camisetas de Pachuca y León. Ese conocimiento del medio es uno de los factores que más valoró la directiva santista, al considerar que facilitará su adaptación y reducirá los tiempos de acoplamiento.

Además, Di Yorio llega con un presente alentador tras convertirse en el goleador de la Universidad de Chile. Su rendimiento en el futbol sudamericano reforzó la idea de que puede aportar de inmediato en el Clausura 2026, torneo en el que Santos busca recuperar competitividad.

El objetivo del club es claro: apuntalar el ataque con un delantero probado, capaz de asumir responsabilidades y devolverle al equipo presencia en la tabla de goleo. La apuesta por Di Yorio responde a esa prioridad estratégica marcada desde la cúpula dirigencial.

De acuerdo con información del medio Súper Deportivo, la operación se destrabó luego de que la Universidad de Chile no hiciera válida la opción de compra por el jugador. Esta situación provocó el regreso del delantero al Athletico Paranaense, dueño de su carta.

Será precisamente el club brasileño el que concrete la venta definitiva al conjunto de la Comarca Lagunera, que asumirá el pago de la transferencia para cerrar la incorporación. Las negociaciones avanzan con optimismo y solo restan detalles para oficializar el acuerdo.

