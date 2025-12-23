JJ McCarthy volverá a ser baja para los Minnesota Vikings

Buenas noticias para las aspiraciones de los Detroit Lions. El equipo buscará su pase a la postemporada midiéndose a los Minnesota Vikings con un mariscal de campo suplente, ante una nueva lesión de JJ McCarthy. Ante esto, el equipo de Minneapolis deberá ser comandado por Max Brosmer nuevamente.

El entrenador de los Vikings, Kevin O'Connell, dijo después de la práctica de este martes, a dos días de su partido divisional ante los Lions que, la mano derecha de McCarthy reveló la pequeña fractura. El QB se lesionó al final del segundo cuarto contra los Giants de Nueva York y no pudo agarrar bien el balón, obligando a los Vikings a recurrir a Brosmer.

Sufrió otra lesión | AP

¿Brosmer al recate?

Brosmer tuvo una actuación respetable al entrar en sustitución de McCarthy ante los Giants. El QB sólo tuvo que lanzar en nueve ocasiones completando siete pases para un total de 52 yardas sin anotaciones ni intercepciones, pero guió una serie ofensiva de 14 jugadas para 57 yardas que concluyó en un gol de campo con el que el equipo se llevó el triunfo.

Sin embargo, ya hay un antecedente del QB siendo titular en un partido pues, Brosmer comandó la ofensiva en lugar de McCarthy el 30 de noviembre, cuando los Vikings perdieron 26-0 ante Seattle. El novato no seleccionado lanzó cuatro intercepciones.

Volverá a ser titular | AP

McCarthy y sus problemas de lesiones

McCarthy ha jugado en solo 8 juegos y medio de los posibles 33 partidos en la NFL desde que fue seleccionado en la décima posición general en 2024. Un desgarro de menisco en su rodilla derecha, lo dejó fuera toda su temporada de novato, mientras que esta campaña ha sufrido un esguince grave en el tobillo derecho, una conmoción cerebral y ahora la fractura en la mano. Aunque el equipo espera que el egresado de Michigan sea la solución a futuro, estas lesiones alertan a los Vikings y ponen en duda la continuidad del QB de cara a la siguiente temporada.

Los Vikings recibirán a los Lions el jueves como parte de la triple cartelera navideña de la NFL. Este será su penúltimo partido de la temporada pues, previo a la Semana 15, el equipo ya había quedado matemáticamente eliminado. Aun así buscan terminar con un buen desempeño midiéndose a Detroit y Green Bay en sus últimos juegos.

Evalúan su futuro | AP

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C