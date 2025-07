Fidalgo habla sobre Juan Manuel Sanabria, próximo fichaje del América: 'Me parece un jugadorazo'

En América esperan poder concretar el fichaje de Juan Manuel Sanabria, jugador que André Jardine quería para las Águilas desde el año pasado y que ha sido elogiado por lo que están cerca de ser sus compañeros de equipo.

Uno de los que más alabó el rendimiento de Sanabria, incluso antes de que comenzará la ola de rumores sobre su posible fichaje, fue Álvaro Fidalgo que, durante su entrevista con Pepe del Bosque en Apuntes de Rabona, aseguró que el todavía jugador del Atlético de San Luis es "buenísimo".

"Creo que un lateral izquierdo con el que me voy a quedar, que a lo mejor le sorprende, a los que vean futbol seguro que no les sorprende, yo me voy con Juan Manuel Sanabria, me parece un jugadorazo, creo que creció mucho como lateral", comentó Fidalgo.