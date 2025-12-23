Jake Paul vs Anthony Joshua: Netflix reporta 33 millones de espectadores durante el combate

Jake Paul se está convirtiendo en un imán de rating en Netflix y la cara del boxeo en la plataforma

23 de Diciembre de 2025

El fenómeno de los eventos deportivos en vivo en Netflix ha encontrado a su protagonista indiscutible. La plataforma de streaming anunció este martes que el enfrentamiento entre el "Problem Child", Jake Paul, y el dos veces campeón de peso pesado, Anthony Joshua, alcanzó una audiencia promedio de 33 millones de espectadores por minuto a nivel global.

Jake Paul pierde contra Anthony Joshua | AP
Aunque la cifra es menor a los históricos 65 millones de hogares (108 millones de espectadores totales) que sintonizaron el duelo contra Mike Tyson en 2024, el combate del pasado viernes en el Kaseya Center de Miami reafirma que el interés por ver a Paul frente a leyendas del ring sigue siendo un negocio de oro.

Fenómeno global

La pelea no solo capturó la atención en Estados Unidos. Según datos oficiales de Netflix, el evento se posicionó como el contenido número 1 en 45 naciones, destacando mercados clave como el Reino Unido, México, Argentina, Canadá y Alemania.

Además de los suscriptores domésticos, el servicio comercial Everpass estimó que unos 600,000 espectadores adicionales siguieron la transmisión desde bares, restaurantes y casinos, lo que eleva el impacto cultural del evento más allá de las pantallas personales.

Más de 30 millones de espectadores | AP
Netflix: El nuevo hogar del boxeo

Con este evento, Netflix suma otro éxito a su incipiente catálogo de deportes en vivo. En lo que va de 2025, la plataforma ha logrado cifras masivas:

  1. Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (septiembre): 41.5 millones de espectadores.

  2. Jake Paul vs. Anthony Joshua (diciembre): 33 millones de espectadores.

El evento del viernes, copromocionado por Most Valuable Productions (empresa de Paul), también rompió el récord de recaudación en taquilla para una función de boxeo en la historia del Kaseya Center, demostrando que, gane o pierda, el nombre de Jake Paul es garantía de rentabilidad.

Récord de asistencia en el Kaseya Center | AP
