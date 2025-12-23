VIDEO / Santa llegó sobre rieles: los nuevos trenes para el Metro de Nuevo León ya están aquí

Por fin llegó el “regalo” que el gobernador de Nuevo León le había pedido a Santa Claus desde niño. Así, con todo y tono navideño en pleno verano, Samuel García presentó la llegada de los primeros tres trenes que correrán por las nuevas líneas del Metro, justo a tiempo para el Mundial de Futbol 2026.

“Yo de chiquito le pedía a Santa trenecitos y hoy como gobernador me llegó lo mejor del mundo”, dijo el mandatario en un video que difundió en sus redes sociales, mientras mostraba con orgullo las nuevas unidades.ç

El gobernador Samuel García mostró el nuevo tren que llegó para el monorriel / X: @samuel_garcias

No es solo un gesto simbólico: los trenes que ya están en territorio regio forman parte de un ambicioso proyecto de movilidad que promete transformar el transporte público de la zona metropolitana de Monterrey. Serán en total 20 trenes que, si todo marcha sobre rieles, estarán operando antes de que ruede el balón en la justa mundialista.

Trenes del futuro con diseño panorámico

Cada unidad tiene una longitud de 76 metros, puede transportar hasta 720 pasajeros y alcanza velocidades de hasta 80 km/h. Pero lo que más llama la atención es su diseño: sin muros en el viaducto y con vista panorámica del trayecto.

Las unidades servirán para llevar a la gente del aeropuerto al centro de Monterrey / X: @samuel_garcias

Cuentan con aire acondicionado, WiFi, información digital para el usuario y el más alto nivel de automatización: conducción grado 4. Esto quiere decir que los trenes pueden operarse sin conductor y con monitoreo digital continuo. ¿Ciencia ficción? No en Nuevo León.

El sistema de rodadura también es innovador: 92 neumáticos que permiten un traslado más silencioso, ideal para reducir la contaminación auditiva.

Así lucirán los trenes una vez que estén terminados / Redes Sociales

Menos coches, más metro

Con este plan, el gobernador asegura que bajará el tráfico vehicular: “Imagínense la cantidad de carros que nos vamos a quitar del tráfico”, aseguró Samuel García.

Y tiene razón: los trenes son parte de un megaproyecto que incluye dos nuevas líneas del Metro y el monorriel más largo del continente.

Las estaciones todavía están en obra negra / Redes Sociales

Por ahora, el gobierno ya tiene en sus patios tres trenes, pero espera recibir los 17 restantes en los próximos meses. La promesa es que estén en funcionamiento antes de que empiece el Mundial, cuando Monterrey sea una de las sedes oficiales.

“Aunque estas obras a veces incomoden, tengan paciencia, porque valdrá la pena”, pidió el gobernador.