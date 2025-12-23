Real Valladolid encuentra a su nuevo DT tras el abandono de Guillermo Almada

El Real Valladolid ha oficializado este martes la contratación de Luis García Tevenet como su nuevo director técnico para lo que resta de la temporada. El entrenador sevillano llega con la misión de dar estabilidad al proyecto blanquivioleta tras la abrupta sacudida que supuso la marcha de su anterior estratega.

La llegada de Tevenet se produce como respuesta inmediata al vacío dejado por Guillermo Almada. El técnico uruguayo decidió la semana pasada poner fin a su etapa en el José Zorrilla para aceptar una oferta del Real Oviedo. Este movimiento ha generado especial eco debido a que el conjunto asturiano, propiedad del Grupo Pachuca, milita actualmente en la Primera División, ofreciendo a Almada un salto de categoría que el Valladolid no pudo frenar.

Tras varios días de especulaciones y una terna de nombres sobre la mesa, la directiva vallisoletana se decantó por la experiencia acumulada de Tevenet. Con 423 partidos oficiales como primer entrenador, el técnico andaluz cuenta con una trayectoria sumamente extensa que inició en 2008 al frente del Orihuela. A lo largo de los años, ha dirigido a escuadras como el Jerez Industrial, San Roque de Lepe, UCAM Murcia, FC Cartagena, Hércules CF, Sevilla Atlético y Atlético Levante.

Destaca especialmente su paso por la SD Huesca, donde logró un ascenso a Segunda División, y su exitosa etapa en el Atlético de Madrid B, consiguiendo dos ascensos consecutivos de Tercera RFEF a Primera RFEF. Su currículum más reciente incluye haber sido asistente de Diego Simeone en el primer equipo colchonero durante la campaña 2024/25 y una breve experiencia internacional en Brasil como segundo entrenador del Botafogo.

El reto del nuevo ciclo blanquivioleta

El Real Valladolid destacó en su comunicado oficial que la elección de Tevenet responde a su gran capacidad para gestionar y potenciar el talento joven, cualidad que consideran vital para el desarrollo de la plantilla actual. La institución confía en que el sevillano logre plasmar su metodología de trabajo de forma inmediata para revertir la incertidumbre dejada por la salida de Almada hacia el proyecto del Grupo Pachuca en tierras ovetenses.

Con este fichaje, el club cierra una crisis técnica y apuesta por un estratega que, según sus propias palabras, llega para dar otro paso importante en su carrera y afrontar el gran reto de devolver la estabilidad competitiva al equipo en la presente temporada.

