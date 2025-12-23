Arsenal tuvo que llegar hasta los penales para eliminar al Crystal Palace en la Carabao Cup

Este martes la Carabao Cup regresó a la actividad con el duelo que enfrentó al Arsenal contra el Crystal Palace, en un partido marcado por polémica arbitral y por errores de ambos equipos frente a los arcos rivales.

En el primer tiempo, una jugada que parecía una mano clara dentro del área en favor del Arsenal, el árbitro decidió no marcarla, algo similar pasó en la segunda mitad, aunque ahora en favor del Palace, la falta del VAR en esta competición mantuvo el marcador sin movimiento.

A pesar de que el duelo se mantuvo igualado durante gran parte del juego, las acciones en las áreas no faltaron, en los primeros 45 minutos el Arsenal dominó a placer, hostigó al Crystal Palace en su terreno y estuvo cerca varias veces de abrir el marcador, aunque los aciertos del arquero o los errores de sus delanteros mantuvieron la igualada.

En la segunda mitad, el Palace fue amo y señor, aunque tampoco pudieron traducir la superioridad en el resultado, desafortunadamente para el cuadro visitante, el marcador se abrió faltando 10 minutos para que el encuentro terminara, y todo gracias a un autogol de Maxence Lacroix.

En un tiro de esquina, que cobró Bukayo Saka, el defensor del Palace terminó desviando el balón después de una serie de rebotes, mismos que terminaron en el arco de Walter Benítez, con el que los gunners se ponían en ventaja de forma momentánea.

En el tiempo agregado, específicamente en el minuto 95, vino un centro que fue rematado y que se terminó encontrando Marc Guéhi, quien soló empujó el esférico por debajo de las piernas de Kepa Arrizabalaga, mandando el encuentro a los tiros penales.

Después de una serie de penales, en donde ninguno de los dos equipos falló después de 16 cobros, se terminó definiendo gracias a una atajada de Kepa Arrizabalaga, que atajó el penal de Lacroix.

El Arsenal se enfrentará ahora al Chelsea en las Semifinales de la Carabao Cup, recordando que la siguiente eliminatoria se disputará a ida y vuelta.