El posible rival de Anthony Joshua tras vencer a Jake Paul

Tras el estruendoso éxito mediático y económico que supuso su victoria por nocaut frente a Jake Paul en Miami, Anthony Joshua ya tiene trazado el camino para recuperar su lugar en la cúspide del boxeo mundial. El evento, que marcó un hito para la plataforma Netflix con una bolsa récord de 184 millones de dólares, ha servido de trampolín para que el británico defina sus próximos pasos bajo la tutela de Arabia Saudita.

Anthony Joshua noquea a Jake Paul | AP

Eddie Hearn, promotor de Joshua, confirmó que el púgil de 36 años no planea un descanso prolongado. El empresario detalló que el regreso de "AJ" al cuadrilátero está programado para febrero de 2026, funcionando como el preludio de lo que el mundo del boxeo ha esperado por años: el choque ante Tyson Fury.

La estrategia de Turki Al-Sheikh

El destino de Joshua parece estar intrínsecamente ligado a la visión de Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita. Según Hearn, cualquier movimiento estratégico se consulta directamente con el funcionario saudí, quien ha sido el arquitecto de las carteleras más lucrativas de los últimos tiempos.

Regreso inmediato: Joshua volverá a pelear en febrero de 2026.

El objetivo final: Un enfrentamiento unificatorio o de alto impacto contra Tyson Fury.

Sede probable: El Reino de Arabia Saudita se perfila como el escenario natural para este combate.

"El año que viene pelearemos en febrero, y luego pelearemos contra Tyson Fury si Turki Al-Sheikh cumple con sus planes y estrategias", mencionó Hearn. "Hablamos con él en Londres esta semana. Todo lo que hagamos con Anthony Joshua se hará de acuerdo con Turki Al-Sheikh y bajo su dirección. Nos ha brindado oportunidades increíbles. Y con él elaboraremos el plan de juego".

¿Qué falta para el Joshua vs. Fury?

A pesar del optimismo de la promotora y de que Joshua ya habría aceptado las condiciones propuestas por Al-Sheikh, el acuerdo aún no está cerrado. La pieza restante del rompecabezas es Tyson Fury. Hearn fue enfático al señalar que, aunque el equipo de Joshua dio el "sí" a la propuesta, el combate depende de las negociaciones que Arabia Saudita logre concretar con el "Gipsy King".

"Es responsabilidad de Turki Al-Sheikh hablar con Tyson Fury e intentar llegar a un acuerdo. No puedo decirles que vamos a pelear contra Tyson Fury. Lo que sí puedo decirles es que Turki Al-Sheikh nos ha dicho: 'Voy a hacer una pelea entre AJ y Tyson Fury. Este es su acuerdo. ¿Lo aceptan?'", explicó el promotor.

"Aceptamos. ¿La pelea está hecha? No, porque no sé dónde está con respecto a Tyson Fury. Solo sé que aún no ha fallado en dar una pelea", concluyó. De concretarse, el 2026 podría ser el año en que finalmente se decida quién es el máximo referente del boxeo británico y mundial en la categoría de los pesos pesados.