Adiós a los torniquetes viejos: así cambiará tu entrada al Metro CDMX rumbo al Mundial 2026

La forma de entrar al Metro en la Ciudad de México está por cambiar. Como parte de la preparación de la capital para recibir a miles de visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció que sustituirá los tradicionales torniquetes metálicos por puertas automáticas modernas en varias estaciones de alta afluencia.

El Metro CDMX moderniza sus accesos con torniquetes automáticos en varias estaciones. / X: @MetroCDMX

¿Cómo serán los nuevos accesos del Metro?

El director general del STC, Adrián Rubalcava, explicó que se instalarán nuevos pasillos con torniquetes automatizados, los cuales cuentan con puertas laterales que se abren automáticamente y señalización visual para facilitar el ingreso.

Estos equipos están pensados para:

Agilizar el flujo de personas

Mejorar la accesibilidad para usuarios con discapacidad y personas de talla baja

Reemplazar los antiguos tubos giratorios que han sido utilizados por décadas

En total, se colocarán 146 espacios con estos nuevos torniquetes.

Nuevos pasillos con puertas automáticas facilitarán el flujo de usuarios en el Metro. / X: @MetroCDMX

Estaciones donde se colocarán los nuevos torniquetes

Las primeras estaciones beneficiadas se ubican en líneas con alta demanda y zonas turísticas:

Pino Suárez – Líneas 1 y 2

Observatorio – Línea 1

Tasqueña – Línea 2

Zócalo Tenochtitlan – Línea 2

Bellas Artes – Línea 2

Hidalgo – Línea 2

Auditorio – Línea 7

La modernización forma parte de los preparativos por el Mundial de Futbol 2026. / X: @MetroCDMX

¿Por qué se hace esta modernización?

Estas acciones forman parte del plan de actualización del Metro CDMX de cara al Mundial de Futbol 2026, evento que tendrá partidos en la capital del país.

La Línea 2, que conecta con el Estadio Azteca, es una de las principales beneficiadas, ya que será una de las rutas más utilizadas por aficionados nacionales y extranjeros.