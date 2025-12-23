El búnker de CR7: Cristiano Ronaldo adquiere lujosa villa privada en medio del Mar Rojo

El astro portugués se hizo de una lujosa propieda para poder disfrutar con su familia

El búnker de CR7: Cristiano Ronaldo adquiere lujosa villa privada en medio del Mar Rojo
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | X
Fernando Villalobos Hernández
23 de Diciembre de 2025

Cristiano Ronaldo no deja nada al azar. Con la mirada fija en la Copa del Mundo de 2026, el astro portugués ha dado un paso estratégico fuera de las canchas para garantizar su máximo rendimiento y bienestar familiar: la adquisición de una residencia ultra exclusiva en el Mar Rojo, diseñada para ofrecer privacidad absoluta y regeneración física.

Un refugio de lujo en Nujuma

La noticia fue confirmada por John Pagano, GCEO de la inmobiliaria Red Sea Global, quien dio la bienvenida oficial a Cristiano, Georgina Rodríguez y sus hijos como nuevos residentes de Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve. Según trascendió, el capitán de la Selección de Portugal no compró una, sino dos casas en esta villa de lujo, conocida por ser uno de los destinos más privados y sostenibles del mundo.

"Georgina y yo sentimos una profunda conexión con esta isla desde la primera visita. Es un lugar donde encontramos paz y tranquilidad", declaró el delantero, subrayando que la privacidad es el motor principal detrás de esta inversión.

La preparación mental y física para el Mundial 2026

A sus 41 años, Cristiano llegará a la justa mundialista de Norteamérica en una posición inédita. Tras haber clasificado con Portugal, la presión es máxima: es su última oportunidad de levantar el trofeo más codiciado del fútbol antes de un posible retiro.

Este "búnker" en el Mar Rojo no es solo un capricho inmobiliario; funciona como un centro de operaciones para que el jugador gestione el desgaste físico de la liga árabe y la exigencia de la selección nacional, lejos del asedio mediático.

 

 

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

