¡Nada de cohetes! Autoridades piden no quemar pirotecnia esta Navidad para evitar contingencia

No es por aguafiestas: es por salud. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) lanzó un llamado urgente a la ciudadanía de la Zona Metropolitana del Valle de México, la del Valle de Toluca y otras ciudades de la megalópolis para evitar la quema de pirotecnia y fogatas durante las fiestas navideñas.

El exhorto no es nuevo, pero este año viene más fuerte. Las autoridades ambientales, en coordinación con las secretarías del Medio Ambiente de CDMX y Edomex, recordaron que entre diciembre y febrero se disparan los niveles de contaminación debido a las bajas temperaturas y las inversiones térmicas que impiden la dispersión de contaminantes, como las partículas PM10 y PM2.5.

La CAMe pide no quemar pirotecnia ni encender fogatas / FREEPIK

A eso se le suma el humo de los cohetes, la leña, y en casos extremos, ¡hasta llantas!, que se queman durante los festejos navideños. Todo esto genera un coctel tóxico que termina activando contingencias ambientales atmosféricas.

“Evitar la quema de pirotecnia y de fogatas ayudará a proteger tu salud y prevenir contingencias ambientales atmosféricas”, señalaron las autoridades.

Las bajas temperaturas más el humo generan niveles altos de contaminación / FREEPIK

La contaminación que no ves, sí te daña

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), estas partículas afectan principalmente a niños, personas embarazadas, adultos mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

El aire contaminado puede provocar desde irritación en los ojos y nariz hasta infartos, crisis asmáticas, alergias y EPOC, entre otras complicaciones graves.

La pirotecnia debe estar alejada de los menores para evitar quemaduras / FREEPIK

¿Qué sí puedes hacer?

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía:

No usar pirotecnia ni encender fogatas.

Si la calidad del aire es muy mala, quedarse en casa con ventanas cerradas .

Evitar hacer ejercicio o actividades al aire libre por la mañana.

Usar cubrebocas si sales.

Reportar incendios al 800-737-0000 o al 911 .

Consultar la calidad del aire en aire.cdmx.gob.mx , App AIRE, rama.edomex.gob.mx y app.semarnat.gob.mx/came-app .

En resumen: esta Navidad, mejor luces LED que luces de pólvora.

Mejor no causar contaminación por la salud de la gente / FREEPIK