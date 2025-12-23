¿Por qué se arrulla al Niño Dios? El origen de una de las tradiciones más queridas de México

Cada 24 de diciembre, familias de todo el país repiten un ritual que mezcla fe, música y herencia cultural

¿Por qué arrullar al Niño Dios en Navidad? Te lo contamos
Arrullar al Niño Dios es una tradición en Navidad. | Pixabay
Laura Reyes Medrano
23 de Diciembre de 2025

Durante la temporada navideña, se celebra la tradición de arrullar al Niño Dios, que conmemora el nacimiento de Jesucristo. Esta costumbre, originada en el siglo XIII en Europa, fue traída a México por los colonizadores españoles y se adaptó a las tradiciones locales, coincidiendo con la celebración mexica del nacimiento de Huitzilopochtli. 

El nacimiento es uno de los símbolos más representativos de la Navidad. / iStock
El nacimiento es uno de los símbolos más representativos de la Navidad. / iStock

Con la evangelización, la tradición se transformó en la celebración del Niño Dios. Cada año, las familias católicas preparan el Nacimiento en diciembre, dejando vacío el pesebre para arrullar al Niño Dios en la Nochebuena, el 24 de diciembre.

El arrullo del Niño Dios es un ritual de amor y devoción que se celebra en la Nochebuena./ Pixabay
El arrullo del Niño Dios es un ritual de amor y devoción que se celebra en la Nochebuena./ Pixabay 

¿Por qué se debe arrullar al Niño Dios?

El arrullo del Niño Dios es un ritual de amor y devoción que se lleva a cabo en la Nochebuena, simbolizando el cuidado y la protección asociados al nacimiento de Cristo. Durante este emotivo acto, las familias se congregan en torno al pesebre, entonando cánticos y oraciones mientras sostienen al Niño Jesús.

La tradición de arrullar al Niño Dios se celebra en muchas familias la noche del 24 al 25 de diciembre, generalmente entre las 11 y 12 de la noche. / iStock
La tradición de arrullar al Niño Dios se celebra en muchas familias la noche del 24 al 25 de diciembre, generalmente entre las 11 y 12 de la noche. / iStock

¿Cómo se debe arrullar al Niño Dios?

Las tradiciones de la celebración del Niño Dios, que incluyen vestir al Niño con atuendos especiales y crear un altar decorado. Se realiza el "arrullo", donde se cantan villancicos y se reza en familia, simbolizando el cariño hacia el Niño Jesús. Luego, se lleva a cabo una bendición, y se coloca al Niño en el pesebre o altar. La celebración culmina con la compartición de comida, como tamales, después del arrullo.

Las tradiciones de la celebración del Niño Dios incluyen vestir al Niño con atuendos especiales y crear un altar decorado./ Pixabay
Las tradiciones de la celebración del Niño Dios incluyen vestir al Niño con atuendos especiales y crear un altar decorado./ Pixabay 

TE PUEDE INTERESAR

Feria de adopción en CDMX: dónde, cuándo y cómo puedes llevar a casa a tu nuevo amigo peludo

Contra | 23/12/2025

Feria de adopción en CDMX: dónde, cuándo y cómo puedes llevar a casa a tu nuevo amigo peludo
¿Cuánto te deben pagar si trabajas 24 y 25 de diciembre?

Contra | 23/12/2025

¿Cuánto te deben pagar si trabajas 24 y 25 de diciembre?
Adiós a los torniquetes viejos: así cambiará tu entrada al Metro CDMX rumbo al Mundial 2026

Contra | 23/12/2025

Adiós a los torniquetes viejos: así cambiará tu entrada al Metro CDMX rumbo al Mundial 2026
Te recomendamos
Feria de adopción en CDMX: dónde, cuándo y cómo puedes llevar a casa a tu nuevo amigo peludo
Estilo de vida

LO ÚLTIMO