¿Cuánto te deben pagar si trabajas 24 y 25 de diciembre?

El 24 de diciembre, una de las fechas más esperadas por trabajadores y familias en México, suele generar dudas cada año sobre si se trata o no de un día festivo oficial. Aunque muchas empresas otorgan la tarde libre o ajustes en horarios, lo cierto es que esta fecha no está reconocida como día de descanso obligatorio dentro del calendario oficial que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El 24 de diciembre no es día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo./ Pixabay

¿El 24 de diciembre es festivo oficial?

De acuerdo con la normativa vigente, el 24 de diciembre no forma parte de los días obligatorios de descanso. Esto significa que quienes trabajen durante Nochebuena deben recibir su salario normal, sin pago doble ni triple por disposición legal. Cualquier beneficio adicional —como pago extra, medio día de descanso o permisos especiales— depende exclusivamente de cada empresa o del contrato colectivo.

Quienes trabajen el 24 de diciembre deben recibir salario normal, sin pago doble por ley./ Pixabay

En contraste, el 25 de diciembre sí está contemplado como día oficial de descanso. Por ello, las y los trabajadores que laboren ese día deberán recibir su salario normal más un salario adicional equivalente al doble, lo que se traduce en un pago triple por tratarse de un feriado marcado en la ley.

¿Por qué existe la confusión cada año?

La percepción de que el 24 de diciembre debe pagarse doble surge porque la fecha es considerada socialmente como parte del periodo festivo más importante del año. Sin embargo, la LFT únicamente reconoce como obligatorio el descanso del 25 de diciembre, por lo que el 24 no genera ningún recargo salarial automático.

Además, algunas empresas otorgan incentivos o descansos especiales el 24 de diciembre como parte de políticas internas, lo que contribuye a la confusión entre obligaciones legales y prestaciones voluntarias.

El 25 de diciembre sí es festivo oficial y debe pagarse con salario triple si se labora./ Pixabay

¿Cuándo sí corresponde el pago doble?

El pago doble —más el salario normal— únicamente corresponde cuando una persona trabajadora labora en un día de descanso obligatorio oficial. En el caso de diciembre, esto aplica únicamente el día 25. En otras palabras:

Si trabajas el 24 de diciembre → salario normal.

Si trabajas el 25 de diciembre → salario triple.

Empresas pueden otorgar beneficios extra el 24 de diciembre, pero no son obligación legal./ Pixabay

Derechos que debes tomar en cuenta

Las personas trabajadoras tienen derecho a verificar sus percepciones mediante recibos de nómina y pueden solicitar aclaraciones en caso de duda. Si un patrón niega el pago correcto por laborar el 25 de diciembre, la Profedet ofrece asesoría gratuita para garantizar el cumplimiento de la ley.