‘LOL México 8’ ya tiene fecha de estreno y llega con todo: nuevo talento y más carcajadas

La risa volverá a ser territorio de guerra. LOL: Last One Laughing México prepara su regreso en enero de 2026 con una octava temporada que, por primera vez, incluirá una fase previa tipo reality para buscar a la nueva sangre de la comedia nacional: “LOL Buscando Talento”.

Este giro marca una nueva etapa para el programa de Prime Video creado por Eugenio Derbez, que después de siete exitosas temporadas, abre sus puertas a comediantes emergentes que deberán demostrar que pueden resistir el encierro… sin reírse.

Las primeras siete temporadas han sido un éxito / FB: @lolmx

¿Qué es "LOL Buscando Talento"?

Antes de llegar al famoso encierro, los aspirantes pasarán por una etapa de audiciones presenciales en Mérida, Ciudad de México y Monterrey, donde un jurado liderado por Eugenio Derbez, El Capi Pérez, Adal Ramones y Michelle Rodríguez elegirá a la persona con el potencial de competir contra los grandes.

“El jurado recorrerá las tres ciudades para seleccionar al mejor participante”, explicó la producción. Quien gane esta fase se ganará su boleto directo al encierro de LOL 8, donde los juegos mentales, los retos absurdos y la presión de no soltar la carcajada estarán al límite.

Los participantes tendrán audiciones antes de entrar / FB: @lolmx

La octava temporada ya tiene fecha

LOL México 8 se estrenará el 16 de enero de 2026, exclusivamente por Prime Video, con lanzamiento simultáneo en más de 240 países y territorios. Primero se transmitirá LOL Buscando Talento y, al finalizar, vendrá el plato fuerte: el encierro con los nuevos y viejos titanes del humor.

Desde su debut en 2018, el reality ha sido una mina de oro para los fans de la comedia absurda. El formato es simple pero brutal: reunir a los mejores comediantes y pedirles que no se rían. Quien lo logre, se lleva el premio y el respeto del gremio.

El estreno será el próximo 16 de enero de 2026 / FB: @lolmx

Estos son los ganadores de LOL México

T1 (2018): Alex Montiel “El Escorpión Dorado”

T2 (2019): Alex Fernández y Ricardo O’Farrill

T3 (2021): Coco Celis

T4 (2022): Alexis de Anda y Ray Contreras

T5 (2022): El Capi Pérez

T6 (2024): Chingu Amiga (Sujin Kim)

T7 (2024): Fernando Bonilla “El Diente D’Oro”

¿Quién será el próximo en unirse a esta lista? Todo empieza en enero. Y la comedia mexicana, una vez más, no tendrá piedad.

La idea del reality es no reírse sino quedas fuera / FB: @lolmx