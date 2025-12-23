Sentencian al exdiputado Zavala por feminicidio de Cecilia Monzón

Por fin, una sentencia. Después de tres años de espera, el caso del feminicidio de Cecilia Monzón, activista y abogada, ha dado un paso firme hacia la justicia: un tribunal de Puebla declaró culpable al expolítico del PRI, Javier López Zavala, por ordenar su asesinato. También fueron sentenciados los autores materiales, Jair “N” y Silvestre “N”.

La abogada fue asesinada en mayo de 2022 mientras manejaba su camioneta en San Pedro Cholula. Dos sicarios en motocicleta se le emparejaron y abrieron fuego. Detrás de ese crimen estaba, según las pruebas, el hombre que fue su pareja y es padre de su hijo.

La abogada tenía demandado a su exesposo / Redes Sociales

Un feminicidio que marcó a México

El móvil: las demandas por pensión alimentaria y violencia familiar que Monzón había interpuesto contra Zavala, quien no solo negó los cargos, sino que usó tácticas dilatorias y apelaciones para alargar el juicio por más de ocho meses y 80 audiencias.

Aun así, el tribunal fue claro: fue feminicidio, y hubo suficientes elementos para probarlo, desde amenazas previas, hasta la relación de poder y control entre víctima y agresor.

El exdiputado por Puebla fue encontrado culpable por feminicidio / Redes Sociales

La ley lleva su nombre

La hermana de Cecilia, Helena Monzón, no dejó de exigir justicia y fue clave para que el caso no se quedara en el olvido. Ella impulsó la conocida “Ley Monzón”, una reforma que retira la patria potestad a los feminicidas y que ha sido respaldada por legisladoras de todos los partidos.

“Este es un punto de inflexión”, han dicho varias organizaciones. Y sí, esta sentencia marca un antes y un después: por fin, un feminicida poderoso enfrenta una condena real.

Activistas buscaron justicia por más de tres años / Captura de pantalla

¿Qué sigue en el caso Monzón?

El tribunal aún debe dictar la pena final, pero la familia ha pedido la máxima: 60 años de prisión. La condena también llega luego de que en noviembre se confirmara otra sentencia de seis años contra López Zavala por violencia familiar. La defensa ha intentado ampararse, pero el mensaje es claro: ya no más impunidad.

Familiares de Cecilia Monzón piden 60 años de cárcel para Zavala / Especial